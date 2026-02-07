Luanco asegura el futuro del Socorro gracias a "un ejército de jóvenes" que tira de una celebración que aúna religión y tradición popular

Luanco está de fiesta: celebraciones religiosas, culturales y también deportivas se dan la mano estos días fríos de febrero. No es para menos. La villa vive un momento especialmente significativo con la conmemoración del 250 aniversario del Cristo del Socorro, una de las devociones más profundas y representativas de la villa marinera. La efeméride pone en valor no solo el componente religioso de la celebración, sino también su dimensión social, cultural y tradicional, profundamente ligada al mar. En este marco festivo, el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés ha retomado en su actividad coincidiendo con el “milagro” del Socorro. Fue en un acto celebrado este sábado a mediodía en el Museo Marítimo de Asturias con éxito de público.

Intervinieron en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés el alcalde de Gozón, Jorge Suárez; el historiador Ignacio Pando, gran conocedor del significado del Socorro para la villa luanquina; Javier Artime, presidente de Luanco Recuperación de Tradiciones, una de las entidades implicadas en la recuperación del certamen de canción marinera, que forma parte de las actividades de dinamización dentro del programa festivo; y Agustín Estébanez, que forma parte del grupo parroquial que organiza junto con el Ayuntamiento las fiestas del Socorro. Como moderadora de la mesa estuvo la jefa de sección de LA NUEVA ESPAÑA de Avilés y Comarca, Covadonga Jiménez. El resumen en un titular: Luanco tiene cuerda para muchos años de Socorro gracias, coincidieron los participantes en el foro, a una generación joven que tira de una celebración en la que lo religioso se funde con la tradición popular.

El Alcalde, que parafraseó al cardenal Artime, luanquín ahora en el Banco Vaticano, y que ofició la misa del Socorro de este año, remarcó que el Socorro es una de las pocas celebraciones que logra una unión prácticamente unánime entre vecinos y visitantes que regresan en estas fechas. Señaló que en una sociedad donde abundan las discrepancias, resulta significativo que esta devoción mantenga consenso y participación.

Agustín Estébanez, que justificó la ausencia del párroco de Gozón en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, defendió que la fe del marinero nace de su propia experiencia vital: la inmensidad del mar, la soledad y la incertidumbre del oficio impulsan la búsqueda de protección espiritual. A su juicio, el Socorro se transmite de generación en generación a través de la celebración, los rezos, los cantos y la convivencia. Estébanez insistió en que el Socorro no se reduce al 5 de febrero. Comienza días antes, con los preparativos de los coros, con el novenario, la organización de las procesiones o el trabajo de mayordomos y colaboradores. Estébanez también destacó el actual momento de esplendor del Socorro, especialmente por la implicación de jóvenes en procesiones y actos, algo que décadas atrás llegó a preocupar por el riesgo de pérdida de interés generacional. A lo largo del Club hubo varias menciones a Adolfo Rodríguez.

De la virgen del Rosario al Socorro

El historiador y excronista oficial de Gozón, Ignacio Pando, aportó contexto histórico y recordó que la tradición religiosa marinera de Luanco es amplia y antigua. Aprovechó el micrófono para reivindicar el papel histórico de la Virgen del Rosario, patrona de la cofradía de pescadores desde el siglo XVI (es a finales del XIX cuando la advocación cambia al Cristo del Socorro). Explicó que a lo largo de los siglos hubo intentos de cambios de fechas, recreaciones históricas e innovaciones que no siempre prosperaron, y otras que sí. Por ejemplo: que los marineros lleven la imagen del Socorro vestidos de mahón, algo que, a su juicio, no cumple con la tradición: “Era el único día al año que los marineros utilizaban traje”.

Apretón de manos

Esta apreciación llevó en su día a una "enemistad" entre el propio Pando y Javier Artime, presidente de Luanco Recuperación de Tradiciones. Ambos ayer sellaron cordialidad en el Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés con un apretón de manos: "Vamos a ser el milagro Pando-Artime", bromeó el de Luanco Recuperación de Tradiciones. Y es que uno de los aspectos que surgió en el encuentro fue el debate sobre qué es tradición y qué puede evolucionar, desde la indumentaria hasta el color de las flores de la procesión, este año malvas en lugar de claveles rojos.

Innovación

Javier Artime, procedente de familia marinera, defendió el valor emocional y popular del Socorro. Para él, la fiesta es tanto la procesión como el ambiente en las calles, la camaradería en los bares, los niños corriendo delante de los cabezudos o los vecinos cantando hasta la madrugada. Artime puso especial énfasis en el Certamen de Canción Marinera, nacido en los años 80 a partir de los coros de marineros. Tras etapas de declive y cierta profesionalización que lo alejó de su esencia, la recuperación del formato más popular y la incorporación de jóvenes han revitalizado el certamen, que hoy vive uno de sus mejores momentos. También destacó avances como la incorporación de mujeres portando la imagen del Cristo, algo que en su día fue rechazado y que ahora se ve como un paso natural en la evolución de la celebración.

Pando y Artime sellando su amistad con un apretón de manos. / Mara Villamuza

Entre los testimonios compartidos, Estébanez relató el caso de un devoto que no pidió al Cristo eliminar sus problemas, sino fuerza para afrontarlos. Con ello quiso subrayar que el Socorro no se entiende como magia, sino como apoyo espiritual y comunitario ante las dificultades. La celebración incluye además actividades culturales y deportivas, como la Media Maratón Marinera, que este año contará simbólicamente con 250 equipos, o el Certamen de Pintura al Aire Libre. Todo ello amplía el alcance del Socorro más allá del ámbito estrictamente religioso. Y habló de "un ejército de jóvenes" de 5 a 40 años que hoy tira de toda esa tradición.

Los participantes coincidieron en una idea central: el verdadero valor del Socorro reside en su capacidad de unir: iglesia, Ayuntamiento, asociaciones y vecinos colaboran estrechamente en la organización, manteniendo un equilibrio entre respeto a la esencia y adaptación a los tiempos.

Futuro

¿Y el futuro? Javier Artime, presidente de Luanco Recuperación de Tradiciones, defendió "no tocar nada". "El Socorro es el socorro", dijo este luanquín que, si echa la vista atrás, el primer recuerdo que tiene de esta fiesta de invierno es el de un ochote animando la villa. Ignacio Pando señaló: "Yo estoy abierto a que en el Socorro se tienen que ir incorporando nuevas cosas, nuevas emociones, nuevas circunstancias queestén latentes en la vida del pueblo que le da su ser. Pero sin perder la esencia", dijo el historiador, al que ya de crío le llamaba mucho la atención todo lo concerniente al Socorro. Jorge Suárez, que ayer recibió órdagos con peticiones mayores de presupuesto para la folixa, confesó que la tarea que tiene encomendada como Alcalde y que le resulta menos fácil es la de nombrar al pregonero de las fiestas del Socorro. Suárez también destacó sus primeros recuerdos en estas fiestas: cursaba 3.º de EGB por aquel entonces, y participó en un concurso de Pintura. Agustín Estébanez animó a acercarse al Cristo del Socorro.

En una villa marcada por el mar, el Cristo del Socorro sigue siendo faro espiritual, símbolo cultural y punto de encuentro colectivo. Más que una fiesta, para muchos luanquinos es una forma de entender la vida, la comunidad y la memoria compartida que lleva banda sonora, como la de “Avante, patrón”.