Muere a los 85 años el industrial avilesino José Luis García Arias, fundador del Grupo Melca

José Luis García Arias, el fundador del Grupo Melca, murió en el amanecer de este sábado. Pertenecía a la generación de empresarios que crecieron en el universo que creó Ensidesa a mediados de los cincuenta y se desarrolló hasta las reconversiones.

Melca –todos le llamaban así- hizo dinero en la industria auxiliar, en la construcción, en la sanidad y hasta en la hotelería–, tenía tres hijos: dos de ellos y su exmujer se enfrentaron a él para hacerse con el control del conglomerado de empresas que había fundado, el tercero, Miguel García, se mantuvo a su lado todo el tiempo que duró la crisis (había empezado en 2016 y se alargó hasta hace poco más de un año y medio, cuando el grupo se reactivó).

A las cinco de la tarde de este domingo, la sala multiconfesional del tanatorio de Avilés acogerá el funeral del empresario.

Melca había nacido en Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo, en 1941. A comienzos de mayo de 2016, el fundador de la corporación fue defenestrado por la alianza de acciones de dos de sus hijos y su exesposa. Supo de la operación en una junta de accionistas de Cartera de Inversiones Melca –la matriz del grupo entonces, que llegó a alcanzar un valor de 100 millones de euros– para repartir beneficios: cada uno de los accionistas de la corporación se iba a hacer con 2,78 millones procedentes de los fondos de reserva. El orden del día de la junta se modificó en el último minuto de tal modo que, al término de la reunión, García Arias había quedado fuera de la dirección. Eso se hizo patente en julio de aquel mismo año: los accionistas se volvieron a reunir en la quinta de Pedregal para finalizar la operación de toma de control de las empresas.

José Luis García Melca, que falleció este sábado a los 85 años de edad tras una larga enfermedad, hizo dinero en Asturias, pero también en Cuba. Llegó a ser vicepresidente de la Duro Felguera cuando en 2007 elevó al 8,4 por ciento su elevación en la histórica ingeniería.

Melca llegó a controlar una veintena de sociedades. La primera de todas fue Montajes Eléctricos del Cantábrico (Melca), una sociedad que llevó a la práctica lo que el propio García Arias enseñaba en sus clases en el Programa de Promoción Profesional Obrera (PPPO), una especie de formación profesional que promovía el Ministerio de Trabajo de los últimos años del franquismo.

El grupo avilesino Melca llegó a estar constituido por una veintena de empresas de diferentes sectores elevó su participación en Duro Felguera hasta el 8,427% de tal modo que García Arias fue nombrado vicepresidente del consejo de Administración.

Melca también protagonizó una aventura americana. Contó a LA NUEVA ESPAÑA que a comienzos de la década de los noventa se entrevistó con el ministro de Industria Ignacio González Planas. "Le dijimos que queríamos invertir y él lo arregló para mostrarnos algunas fábricas. La que me gustó fue una que estaba tan anticuada como parada. Se llamaba GTT y se dedicaba a la galvanización. Lo primero que tuvimos que hacer fue modernizarla, después contratamos al personal. No eran muchos, medio centenar. Estaba en Ciego de Ávila, en el centro de Cuba. Empezamos a producir un año después". Y luego dijo que adquirió el 50 por ciento de aquella sociedad. El Estado cubano era el propietario del otro 50 por ciento. "Muy pronto le sumamos a la galvanización, una fábrica de tubos", contó. El zinc para la galvanización lo compraban a Asturiana de Zinc. "En 2005 vendimos nuestra parte al Gobierno, pero antes de eso asumimos el control integral del grupo industrial BK-Ceti, que estaba formado por 16 empresas. Lo dirigimos algo más de un lustro. Tenía factorías en Ciego de Ávila, en La Habana, en Las Dunas, en Santa Clara..."