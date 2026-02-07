Tres agentes de Policía, de baja tras una violenta pelea en Avilés: sus agresores han quedado libres tras 24 horas

"Consideramos absolutamente inaceptable que quienes atacan de forma directa a agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones no afronten consecuencias inmediatas acordes con la gravedad de los hechos". El sindicato JUPOL, el que mayor fuerza tiene dentro de la Policía Nacional, ha denunciado su indignación tras un episodio vivido en Avilés. Tras una "violenta agresión" contra dos patrullas por parte de cuatro personas, tres agentes están de baja laboral como consecuencia de las lesiones sufridas, mientras que los agresores, 24 horas después de lo ocurrido, han quedado en libertad. "Esta situación genera una profunda frustración y desmoralización entre los policías, que ven cómo su integridad física queda en un segundo plano frente a un sistema que no les protege adecuadamente. Estos hechos evidencian una vez más la grave erosión del principio de autoridad que sufre la Policía Nacional en España", explican.

Según el sindicato, "la rápida puesta en libertad de los agresores lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad: agredir a un policía apenas tiene consecuencias". "Esta sensación de impunidad no solo pone en riesgo a los agentes, sino que también debilita el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana en su conjunto. Desde JUPOL advertimos de que este tipo de episodios no son aislados. Se repiten cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos del país y responden a un marco legislativo insuficiente, que no ofrece una respuesta firme, clara y disuasoria frente a las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los policías no pueden seguir siendo víctimas de una legislación blanda que ampara al agresor y abandona al servidor público", cargan con dureza.

Tras este episodio JUPOL exige un "endurecimiento legislativo inmediato que refuerce de manera efectiva la protección penal de los agentes de la autoridad y garantice penas proporcionales a la gravedad de estos delitos". "No es admisible que quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a los ciudadanos lo hagan sin un respaldo jurídico sólido y sin la certeza de que el sistema actuará con firmeza cuando son atacados", detalla el sindicato, que reclama al Gobierno "un reconocimiento real y efectivo de la Policía Nacional, que vaya mucho más allá de declaraciones institucionales vacías". "Este reconocimiento debe traducirse en hechos concretos: protección legal, respaldo político, medios adecuados y un compromiso claro con la dignidad profesional de los agentes. Sin seguridad jurídica para la Policía no puede haber seguridad para los ciudadanos", sentencian.