Agustín Hernández, rey del Goxu del Antroxu de Avilés: "El Antroxu es una fiesta inmejorable, pero no se está vendiendo como debería"

Agustín Hernández (Avilés, 1997) apunta a ser uno de los nombres propios del Antroxu avilesino que está a punto de comenzar. Él, junto a Víctor Iglesias, Ana María Viqueira, Sandra Verde, María Gardenia García; ejercerá como rey del Goxu y la Faba, teniendo que, por ejemplo, pronunciar el discurso de coronación del próximo viernes. El avilesino asume el reto con ilusión, ya que, durante años, ha sido una parte activa de una fiesta que considera uno de los buques insignia de la ciudad. Además, el peluquero también reflexiona sobre el futuro del pequeño comercio en la villa, ya que el vive en primera persona todos los cambios que sufre la ciudad.

-En nada empieza el Antroxu. ¿Siente una presión extra?

-Más que presión yo lo llamaría ilusión, que suena mejor. Durante estas semanas hemos trabajado mucho, hasta que no estás metido dentro no te das cuenta de todo lo que hat detrás. Es verdad que yo llevo tiempo viviéndolo, con mi peña, pero ser rey del Goxu es diferente.

-¿Por qué escoger las “Mil y una noches”?

-Yo soy un apasionado de la Navidad, como todo Avilés sabe, pero lógicamente no íbamos a proponer un carnaval navideño, queda un poco raro. La estética árabe, de los Reyes Magos, es algo que me gusta mucho. Lo principal es que queríamos encontrar una temática en la que la gente que venga a visitarnos viese una armonía entre artilugios y disfraces. Que fuese una temática corta y concisa, llamativa pero que no tuviese mucha variedad. La idea es ir todos por una misma línea, que si viene alguien de Gijón y Oviedo identifique rápidamente cuál es 'lait motiv'.

-¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los peñistas?

-Ha sido una temática complicada, la gente ha tenido que discurrir bastante para hacer cosas diferentes. Con "las Mil y una noches" lo primero que se viene a la mente es Aladín, pero si te quieres desmarcar y hacer algo diferente hay que pensar bastante.

-¿Cómo va a vivir usted el Antroxu?

-Este año, por primera vez en la candidatura del Descenso, ni somos miembros del jurado, algo que agradezco, ni estamos obligados a crear un artilugio. Es obligatorio acudir a todo lo que organiza el Ayuntamiento y abriremos el Descenso, bajaremos delante del dorsal número 1.

-Hablaba antes de la gente de Oviedo o Gijón. ¿Qué tiene el Antroxu de Avilés para atraer a gente de fuera?

-Es muy difícil seguir superándose, al Descenso de Galiana lo avalan muchos años ya de organización. Algo que me sigue llamando la atención, y yo lo he podido vivir desde dentro, es la evolución que hay en las peñas. Tenemos artilugios que son como fallas de Valencia, es lo que le hace diferente a todo lo que hay en Asturias.

-Por lo que dice, el Antroxu avilesino puede presumir de tener un gran estado de salud.

-El estado de salud puede mejorar, la perfección no existe, pero para mí es una fiesta inmejorable. El Antroxu está muy arraigado en la gente, tiene que mantenerse con esta calidad de artilugios, de número de peñas, de presupuesto y de número de actividades.

-¿Ve relevo generacional?

-Me llama mucho la atención que el Antroxu debe ser una de las pocas actividades de Avilés donde veo a muchísima gente joven involucrada. El Antroxu ya viene de atrás, está el Antroxu tradicional y hay peñas con mucha solera como La Pecera o el Abuelo Anselmo, pero cada vez veo a más gente joven. Eso quiere decir que algo se está haciendo bien.

-¿El Antroxu es ya el buque insignia de Avilés?

-Desconozco las cifras a nivel de turismo, no me dedico a ello, pero creo que lo que hace a Avilés diferente respecto a otras ciudades a nivel de festejos es el Antroxu y la Pascua. Son dos tradiciones que vienen de muy atrás, como pueden ser las Xanas y las Xaninas o la Comida en la Calle, que cada año es mayor. Creo que son dos eventos que no se están vendiendo como se debería.

-Además del rey del Goxu usted es uno de los comerciantes que más se mueve de Avilés. ¿Cómo está viendo la evolución del casco histórico de la ciudad?

-Es una pregunta con doble filo. Yo soy de los que opinan que una calle peatonal es una calle por la que se puede caminar y por la que puede andar el dinero. Si vas en coche no ves los escaparates. Es cómodo, peo no ves nada, entras y sales de los negocios sin ver nada. Me llama la atención que en Avilés sigamos teniendo la mentalidad de tener que aparcar en la puerta de los negocios. Yo voy a Oviedo y voy pensando que parking me queda más cerca. ¿Por qué en Avilés no puede pasar eso? Que el centro urbano sea peatonal es síntoma de una ciudad que camina hacia el futuro. No es algo político, creo que es una necesidad.

-¿Por qué cree que cada vez cierran más negocios?

-No creo que sea algo en lo que tenga que ver la peatonalización. El mayor problema que tiene Avilés son las altas rentas, muchas son inalcanzables para pequeños comercios. También afecta la media de edad de habitantes. Antes la gente tenía cinco hijos, ahora tenemos perros. Van a venir tiempos muy difíciles para el pequeño comercio, habrá que intentar manejarlos de la mejor manera posible.

-¿Cómo cree que será el futuro?

-La venta online nos hace mucho daño, la gente joven compra cada vez más de esa forma y es lo normal, no pasa nada. La batalla contra las grandes superficies creo que ya está más que perdida. Intentaremos hacerlo lo mejor posible para que la gente de Avilés consuma en su ciudad. Pero no quiero ser pesimista, Avilés tiene un futuro grandioso si se sabe explotar. Si no, iremos cuesta abajo y sin frenos.

-Ahora mismo hay un puesto vacante en la presidencia de la Ucayc. ¿Le interesaría?

-Ni confirmo ni desmiento (risas). Es algo de lo que se habla, que está en la calle, pero aún no he tomado una decisión al respecto.