Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas

"Estamos de vuelta". Envuelta en una capa negra de encaje que le cubría hasta los pies, Eva Amaral se presentó ayer en Avilés pletórica de energía. Su entrada en Asturias no pudo ser más hipnótica. Mientras sonaban los primeros acordes de "Dolce Vita" la maña se deslizó por las escaleras del escenario danzando bajo las notas. A su espalda, Juan Aguirre –la otra mitad del dúo– se colgaba la guitarra. Las más de seis mil personas presenten en La Magdalena empezaron a aplaudir mientras los demás músicos tomaban posiciones. Los zaragozanos arrancaban así un concierto que hizo vibrar a un pabellón entregado a su música, tanto a sus canciones más recientes como a aquellos éxitos que forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

En el recital de Amaral no faltaron los guiños a la tierra. "Viniendo a Asturias recordé, gracias a un artículo de LA NUEVA ESPAÑA, nuestro primer bolo aquí. Yo pensaba que había sido un éxito, pero tiene razón el periódico: solo fueron 37 personas. Donde se equivoca es al decir que eran tiempos difíciles, para nosotros: era increíble, de aquella, venir al norte. Nunca imaginamos que, 25 años más tarde, íbamos a tocar otra vez en Avilés y delante de tanta gente", contó Aguirre haciendo referencia a las palabras que le dedicó en estas páginas Béznar Arias, el "culpable" de la primera visita de Amaral a tierras avilesinas.

No se olvidaron tampoco de dejar un mensaje para otro gran amigo que siempre tiró de la banda, el periodista musical Alberto Toyos, director de Los 40, fallecido el año pasado. "Alberto Toyos está siempre en nuestro pensamiento. Estuvo en nuestro último concierto aquí y sabemos que lo disfrutó mucho. Esto va para él y para su familia, siempre lo tenemos en nuestro pensamiento".

Antes de las dedicatorias, el dúo ya había empezado a desplegar todo su arsenal escénico, también la puesta en escena creada por Eva Amaral. A destacar, el impresionante vestido rojo con el que voló por el cielo de La Magdalena en el segundo tramo del concierto, cuando sonaron temas como "En el centro de un tornado" o "Libre". "Gracias por el recibimiento, necesitábamos este empujón de cariño", confesó la cantante.

Entre el público había gente de toda España. "Son un grupo histórico, han marcado a una generación. No podíamos perder la ocasión de escucharles en directo", afirmaban Noelia Ronderos y Saúl Fernández, pareja de Ribadesella. "Sus clásicos son canciones para cantar a pleno pulmón. Va a ser una noche inolvidable", coincidían. Y no se equivocaron. Desde Segovia vinieron Marta Sánchez y su marido Natalio Arias. "Hemos ido ya a quince conciertos y, sabiendo que este año van a hacer pocos, quisimos aprovechar. Además, así podemos conocer una ciudad nueva".

Aunque la gira era para presentar "Dolce Vita", cada vez que echaban mano de uno de los temas clásicos del grupo el público entraba en ebullición. "Días de verano" o "Cómo hablar" pusieron a cantar hasta a los más tímidos. Uno de los momentos más ruidosos se vivió cuando parecía que tocaba bajar el telón. "¡Otres tres, otres tres!", pidió a voces el público. El premio fue una de las canciones más sentimentales, en formato acústico, "Sin ti no soy nada", a la que siguieron más clásicos como "Hacia lo salvaje" o "Revolución". Y todavía quedaba la traca final, rozando la afonía, con Marta, Sebas, Guille y todos "los amigos" de Amaral y "El Universo sobre mí". Una noche tan inagotable como inolvidable para Avilés y la gigantesca familia de fans que arropa a Amaral.