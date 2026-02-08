Avilés despide al empresario José Luis García Arias en un emotivo acto de cariño y recogimiento que reunió a familia y allegados
"Hoy es un día para recordarle a él y dejar de lado todos los problemas", proclamó Miguel García, hijo del industrial y fundador del Grupo Melca
Familiares y amigos más cercanos se reunieron este domingo en el tanatorio de Avilés para despedir al empresario José Luis García Arias en una emotiva misa. El funeral, oficiado por el párroco de Salinas, Agustín González, fue un acto de cariño y recogimiento. Tras la celebración del funeral, el hijo del industrial, Miguel García señaló: "Hoy es un día para recordarle a él y dejar de lado todos los problemas que hubo en su día”.
La sala multiconfesional del tanatorio se llenó para despedir por última vez al empresario en una homilía rápida, de apenas 10 minutos de duración. En ella, el sacerdote agradeció en nombre de la familia "la presencia y el momento de oración" a los asistentes.
José Luis García Arias falleció en la madrugada de este sábado a los 85 años de edad tras una larga enfermedad. Es un empresario muy reconocido en la ciudad por ser fundador del Grupo Melca y pertenecer a la generación de emprendedores que crecieron al calor del universo creado por Ensidesa a mediados de los años cincuenta en Avilés.
Nacido en Monforte de Lemos, Lugo, en 1941, hizo gran parte de su dinero en Asturias, pero también en Cuba, pues fue vicepresidente de Duro Felguera. El Grupo Melca, por otra parte, llegó a controlar una veintena de sociedades de diferentes sectores. Pero su historia comenzó durante los últimos años del franquismo cuando se hizo con la empresa Montajes Eléctricos del Cantábrico. Con ella, llevó a la práctica lo que José Luis García Arias enseñaba en sus clases del Programa de Promoción Profesional Obrera, que era una formación que promovía el Ministerio de Trabajo de esa época. Su matriz llegó a alcanzar un valor de 100 millones de euros y llegó a generar alrededor de 800 empleos directos por toda España.
