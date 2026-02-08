El Carnaval de Castrillón llenará Piedras Blancas de actividades el 12 de febrero

Un año más, el Ayuntamiento de Castrillón organizará por Carnaval distintas actividades para que todos los vecinos puedan disfrutar de una agradable jornada junto a sus amigos o familia. Será el jueves 12 de febrero y contará con una temática voluntaria de "Las mil y una noches". El punto de encuentro será el aparcamiento exterior de la Piscina Municipal de Piedras Blancas, donde a las 17.30 horas comenzará un desfile organizado por todas las AMPAS que finalizará en la plaza de Europa y recorrerá las calles Rey Pelayo, Castillo de Gauzón, El Acebo y, de nuevo, Rey Pelayo.

En el lugar de llegada, los vecinos y asistentes podrán disfrutar de múltiples actividades de acceso libre, como juegos, charangas e, incluso, una disco móvil. Asimismo, el evento contará con una parte benéfica, pues la parroquia de Piedras Blancas pondrá un puesto de venta de repostería y un escape room para recaudar dinero para la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Se ubicarán en el pórtico de la Iglesia y en los salones parroquiales.

En caso de lluvia, el desfile se suspenderá, pero la música, las charangas, los puestos de repostería y el escape room se trasladarán al interior del polideportivo de Piedras Blancas, con un aforo limitado de 640 personas como máximo.

Las inscripciones para el desfile se pueden realizar a través del formulario que se encuentra en las redes sociales de la AFA EEI Infanta Leonor hasta el 11 de febrero. Todos los menores deben estar acompañados por un adulto que se responsabilice de su cuidado. Sin embargo, el alumnado del instituto Isla de la Deva podrá participar sin acompañante si así se señala previamente en el formulario.