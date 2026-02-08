La pequeña "ONU" que se esconde en el centro de Avilés: este colegio tiene alumnado de veinte nacionalidades diferentes

"Esta es una gran familia con muchas banderas". El colegio de San Nicolás de Bari, en pleno centro de Avilés, tiene una curiosidad que le hace muy especial. De hecho, no sería exagerado pensar que es el único así en todo Asturias. Entre su cerca de doscientos alumnos se pueden encontrar niños de veinte nacionalidades diferentes: Nigeria, Perú, República Dominicana, Vietnam... "Aquí acogemos a todos con los brazos abiertos. Es algo natural del centro, está en ambiente", asegura Susi García Botamino, la directora, que muestra un gran orgullo por la multiculturalidad del centro.

El San Nicolás de Bari es ya una referencia para aquellas familias inmigrantes que buscan empezar una nueva vida en Avilés. "Esta diversidad cultural nos enriquece, permite que los niños se empapen de otras tradiciones y formas de ver la vida", afirma la directora, que empezó en el centro como alumna. Una de las claves para explicar este fenómeno está en la propia parroquia, que ayuda a aquellas personas que quieren asentarse en la ciudad. Además, el boca a boca es una herramienta indispensable. "Aquí el ambiente es superfamiliar y cercano. Los niños son como de casa", reconoce la avilesina.

Como explica García, todo empezó en los años 90. Desde el centro se decidió profundizar en la acogida y ayuda a familias vulnerables, además de tratar de personalizar la enseñanza, adaptando los niveles educativos a los diferentes alumnos. En el 2007 la Consejería de Educación dotó al centro con un "aula de acogida y acceso al currículo", ayudando a la integración del nuevo alumnado. De hecho, la propia directora fue, en aquella época, la encargada de gestionar el proyecto. "Tiene una complicación extra, porque viene gente con niveles muy diferentes. Tenemos que personalizar mucho la esperanza para sacar a todo el mundo adelante", detalla.

Para ese primer paso, el centro dispone de materiales adaptados a cada edad e idioma. Tras conocer el nivel y el conocimiento del castellano del niño, empieza el trabajo duro. "Podemos decir con mucho orgullo que todos los que vienen aquí salen para arriba", destaca García, que asegura que "luego los niños, cuando pasa el tiempo, ven el colegio como una casa". "Aquí aprendieron a defenderse y están superagradecidos", afirma. Ese buen ambiente se traslada a las aulas. "Cuando llega alguien nuevo los primeros en abrir los brazos para acogerle son los propios alumnos. Muchos de ellos han pasado por el mismo proceso, saben lo complicado que puede llegar a ser, y ponen todas las facilidades para que se puedan integrar lo mejor posible", indica.

Noticias relacionadas

"Aquí no hay prejuicios, la tolerancia es algo que está muy marcado en el centro", afirma García, que tiene palabras de elogio para el equipo de profesores del equipo. "Tener a estos profesionales te da tranquilidad y seguridad. La relación que tienen con el alumnado es muy estrecha, están implicados. Da gusto llevar un centro así", destaca la avilesina, que seguirá mimando a la pequeña ONU avilesina con el mismo cariño que hasta ahora.