La población de Avilés vuelve a crecer y se acerca a los 76.000 vecinos gracias al repunte migratorio

Avilés se aproxima a los 76.000 habitantes: el censo de vecinos crece por segundo año tras una larga caída demográfica. El municipio suma un total de 75.915 personas, de acuerdo con los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año recién finalizado.

Detrás de estos números hay un aumento de la población extranjera, que ya supera las 4.200 personas en Avilés, según los datos que maneja el Grupo Local de Inmigración de Avilés (GLIA). Se trata, en cualquier caso, de una población joven, con una edad media de 35 años y procedente de hasta 27 nacionalidades. Destacan, por encima de las demás, la colombiana, rumana, venezolana, peruana y marroquí, como avanzó este diario a mediados de diciembre.

Avilés no es el único municipio de la comarca que gana población, si bien los datos varían según procedan del censo o del padrón municipal, que es el registro administrativo de cada ayuntamiento. En Corvera, por ejemplo, viven ya 16.180 personas, una cifra récord que supera el techo alcanzado el año pasado. En Soto del Barco e Illas también aumenta la población, aunque de forma menos marcada, mientras que en Castrillón y Gozón la población se mantiene estable. Con todo, algunos expertos optan por analizar la población de la comarca de forma global y no por municipios en particular. “El análisis, más allá de lo administrativo, tiene que ser comarcal para abordar cuestiones económicas, sociológicas e incluso de geografía humana”, explica el sociólogo Arsenio Balbuena.

Perfiles diferentes

En cuanto a la relevancia de la población extranjera, Balbuena hace un matiz en su análisis: no es tanto el peso de la inmigración como las características de acoplamiento económico, sociológico y demográfico entre las dos partes interesadas, la población inmigrante y la población y territorio receptores. Se explica: "En el caso de Avilés hay una inmigración de perfil diferente a la de Oviedo o Gijón. Estas dos ciudades atraen más inmigrantes de alto perfil económico y de cualificación, procedentes de países de la Unión Europea, Estados Unidos, Australia o Japón. Sobre Avilés, añade: “Por sus características, no atrae a ese tipo de población, sino más bien a personas procedentes de Marruecos, Rumanía, a la inmigración histórica de Portugal y, recientemente, a un notable aumento de inmigración de América del Sur”. ¿La razón? “Aquí no se ofrecen ni calidad de vida ni empleos de alta cualificación; por lo tanto, en Avilés se atrae a personas de menor cualificación”, recalca.

Mano de obra

¿Es lo que necesita Avilés? Balbuena no tiene dudas: “Claramente no. Avilés y su comarca no son un lugar donde se necesite una gran cantidad de mano de obra de baja cualificación. Sin embargo, sí hay escasez de operarios cualificados”. El fenómeno de la inmigración en Avilés se ha traducido, a juicio de Balbuena, en que este colectivo “no presenta tasas de empleo ni de empleabilidad especialmente altas”.

Otro factor que podría afectar a la demografía es, precisamente, el empleo cualificado. “Avilés no resulta atractiva para personal de oficios cualificados, ya que muchos trabajadores pueden encontrar mejores empleos en Oviedo, Gijón, Madrid, Barcelona u otros países de la Unión Europea”, señala Balbuena, quien incluye en este grupo a soldadores, montadores y personal de mantenimiento o electricidad.

Movilidad social

Por último, el experto alude al ascensor de la movilidad social: “Si los inmigrantes que ahora son niños logran insertarse en la cultura española, probablemente supongan en los próximos quince años una renovación de efectivos tanto universitarios como de empleos cualificados que contribuyan positivamente al relevo generacional”.