San Agustín recibirá en Avilés el premio "Bernardo de Gálvez"

M. M.

Avilés

La Fundación Consejo España-Estados Unidos ha seleccionado a la ciudad de San Agustín como ganadora del XI premio "Bernardo de Gálvez" en reconocimiento a su importancia histórica y su papel en la preservación del legado compartido entre España y Estados Unidos. La ceremonia de entrega de premios está prevista para el 12 de junio en Avilés, y contará con la presencia de la alcaldesa Nancy Sikes-Kline y otras autoridades de España y Florida, así como representantes invitados de instituciones involucradas en la cooperación bilateral.

La elección de Avilés como sede de la ceremonia de entrega no es casual: "La ciudad asturiana mantiene un vínculo histórico directo con San Agustín, que se ha preservado y fortalecido a lo largo de los siglos", explican.

El premio "Bernardo de Gálvez" reconoce a instituciones, organizaciones y territorios que destacan por fortalecer las relaciones entre España y Estados Unidos y por mantener vivos los valores de la cooperación, el diálogo y el entendimiento mutuo. Entre los galardonados anteriores se incluyen figuras e instituciones distinguidas como el Museo Meadows, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y el historiador Stanley G. Payne.

TEMAS

