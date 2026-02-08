Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mujeres ganaderasPolémica arzobispo de OviedoDesaparecida San Juan de la ArenaSuspensión partido Real Oviedo
instagramlinkedin

La senda Costa Norte de Castrillón, galardonada con el reconocimiento "Sendero Azul 2026"

El recorrido que une San Juan de la Nieva con el Sablón ha sido valorado por su excelencia ambiental y educativa

Un tramo de la senda a su paso por Arnao.

Un tramo de la senda a su paso por Arnao. / RICARDO SOLIS

Marta Ortiz

Piedras Blancas

La senda Costa Norte de Castrillón, que va desde San Juan de la Nieva hasta el playón de Bayas (más conocida como el Sablón), ha sido distinguida con el galardón Sendero Azul 2026. Este reconocimiento pone en valor la calidad ambiental y el uso responsable de este espacio natural del concejo.

Su candidatura fue elegida por votación unánime de un jurado compuesto por 30 investigadores. Entre ellos, profesores y profesionales especialistas en medioambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad y educación física y deporte. Todos coordinados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.

Noticias relacionadas

El próximo 6 de marzo será el acto de entrega de banderas Sendero Azul 2026 y se celebrará en el Castillo de Cullera. El Ayuntamiento de Castrillón se muestra muy agradecido con "todas aquellas personas que han valorado las características de nuestra senda Costa Norte, integrante de un entorno natural y cultural para el disfrute de toda la ciudadanía de Castrillón".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
  2. Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
  3. Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
  4. Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
  5. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  6. Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
  7. La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
  8. El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025

La población de Avilés vuelve a crecer y se acerca a los 76.000 vecinos gracias al repunte migratorio

La población de Avilés vuelve a crecer y se acerca a los 76.000 vecinos gracias al repunte migratorio

Avilés despide al empresario José Luis García Arias en un emotivo acto que reunió a familia y allegados en un acto de cariño y recogimiento

Avilés despide al empresario José Luis García Arias en un emotivo acto que reunió a familia y allegados en un acto de cariño y recogimiento

La pequeña "ONU" que se esconde en el centro de Avilés: este colegio tiene alumnado de veinte nacionalidades diferentes

La pequeña "ONU" que se esconde en el centro de Avilés: este colegio tiene alumnado de veinte nacionalidades diferentes

La senda Costa Norte de Castrillón, galardonada con el reconocimiento "Sendero Azul 2026"

La senda Costa Norte de Castrillón, galardonada con el reconocimiento "Sendero Azul 2026"

Gracias, Amaral

El Carnaval de Castrillón llenará Piedras Blancas de actividades el 12 de febrero

El Carnaval de Castrillón llenará Piedras Blancas de actividades el 12 de febrero

Goles inesperados

La Sociedad Deportiva Gauzón suma un nuevo título: "Fato del año" 2026 en Luanco

La Sociedad Deportiva Gauzón suma un nuevo título: "Fato del año" 2026 en Luanco
Tracking Pixel Contents