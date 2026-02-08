La senda Costa Norte de Castrillón, galardonada con el reconocimiento "Sendero Azul 2026"
El recorrido que une San Juan de la Nieva con el Sablón ha sido valorado por su excelencia ambiental y educativa
La senda Costa Norte de Castrillón, que va desde San Juan de la Nieva hasta el playón de Bayas (más conocida como el Sablón), ha sido distinguida con el galardón Sendero Azul 2026. Este reconocimiento pone en valor la calidad ambiental y el uso responsable de este espacio natural del concejo.
Su candidatura fue elegida por votación unánime de un jurado compuesto por 30 investigadores. Entre ellos, profesores y profesionales especialistas en medioambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad y educación física y deporte. Todos coordinados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.
El próximo 6 de marzo será el acto de entrega de banderas Sendero Azul 2026 y se celebrará en el Castillo de Cullera. El Ayuntamiento de Castrillón se muestra muy agradecido con "todas aquellas personas que han valorado las características de nuestra senda Costa Norte, integrante de un entorno natural y cultural para el disfrute de toda la ciudadanía de Castrillón".
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025