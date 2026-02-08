La senda Costa Norte de Castrillón, galardonada con el reconocimiento "Sendero Azul 2026"

La senda Costa Norte de Castrillón, que va desde San Juan de la Nieva hasta el playón de Bayas (más conocida como el Sablón), ha sido distinguida con el galardón Sendero Azul 2026. Este reconocimiento pone en valor la calidad ambiental y el uso responsable de este espacio natural del concejo.

Su candidatura fue elegida por votación unánime de un jurado compuesto por 30 investigadores. Entre ellos, profesores y profesionales especialistas en medioambiente, salud, patrimonio natural, turismo, accesibilidad y educación física y deporte. Todos coordinados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor.

El próximo 6 de marzo será el acto de entrega de banderas Sendero Azul 2026 y se celebrará en el Castillo de Cullera. El Ayuntamiento de Castrillón se muestra muy agradecido con "todas aquellas personas que han valorado las características de nuestra senda Costa Norte, integrante de un entorno natural y cultural para el disfrute de toda la ciudadanía de Castrillón".