La Sociedad Deportiva Gauzón suma un nuevo título: "Fato del año" 2026 en Luanco

Luanco despide unas fiestas del Socorro en las que la Sociedad Deportiva Gauzón ha ganado un nuevo título, el de “Fato del año”. Luanco Recuperación de Tradiciones valora de esta forma la “trayectoria, constancia y su perseverancia en el tiempo, la dedicación día a día, mes a mes, año tras año de sus responsables actuales por el deporte de la piragua”. Este domingo hubo también misa, y a media tarde se celebró el Final del XLI Certamen de la canción marinera y habanera de Luanco en el Museo Marítimo de Asturias, con importante afluencia de público.

La Sociedad Deportiva Gauzón fue creada en el año 1978 con el fin de unificar el deporte en Luanco y después de varias reuniones de los distintos clubs deportivos se decide crear la S.D. Gauzón, entidad sin ánimo de lucro y con fines puramente altruistas. "En la actualidad solo queda la sección de piragüismo, pues las otras fueron sucumbiendo bien por el desgaste del tiempo, o por falta de apoyos económicos", explican en la web del colectivo, que precisan: "La S.D. Gauzón sigue su andadura con la misma filosofía de sus comienzos, la trayectoria deportiva no deja de sorprender a propios y extraños, pues una entidad tan humilde y falta de recursos está situada a nivel de resultados entre las mejores del país". A sus títulos ahora suman el de "Fato del año".