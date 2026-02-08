Los tráficos ferroviarios mantienen la actividad en los muelles de Valliniello ante el frenazo de la eólica marina

Las operativas de productos siderúrgicos mantienen una intensa actividad en el muelle de Valliniello en este inicio de año. La Autoridad Portuaria de Avilés ha iniciado el año con un movimiento continuo de mercancías entre muelles, buques, transportes por carretera y tren e instalaciones industriales. Sin embargo, esta actividad se ha visto ralentizada en la última semana del mes por los temporales "Ingrid" y "Joseph", que obligaron a la suspensión del practicaje durante 6 días. Destaca en este primer mes del año la utilización por parte de ArcelorMittal, uno de los principales clientes del Puerto, del trazado de vías que forman la infraestructura ferroviaria del Puerto en el muelle de Valliniello.

Solo en el mes de enero se han realizado 43 maniobras de circulación. La previsión es que las circulaciones ferroviarias se repitan durante los próximos meses, manteniendo la identidad del Muelle de Valliniello como nudo intermodal y permitiendo así que los productos siderúrgicos mantengan estables los tráficos del Puerto, donde las operaciones de mercancía general vinculadas a la eólica marina sí se han visto ralentizadas en los últimos meses.

En este comienzo de año, el Muelle de Valliniello ha facilitado el atraque dos grandes buques, el "Sea Faith" y el "Jacamar Arrow", ambos consignados por Algeposa, para atender la carga de pedidos de ArcelorMittal. Las composiciones ferroviarias comenzaron con 6 vagones y fueron creciendo con maniobras de hasta 11 vagones.

Según explicó Juan Pantiga, jefe de la División de Operaciones Portuarias, “las operativas llevadas a cabo en enero y en lo que llevamos de febrero, y las previsiones para el primer semestre nos permiten asegurar que la circulación ferroviaria se incorpora como medio de transporte adicional al traslado de desbastes de acero por carretera. De este modo, se reduce el impacto ambiental que supone su desplazamiento en camión y se confirma la plena intermodalidad que ofrecen las instalaciones portuarias de la Ría de Avilés. Una intermodalidad que ha sido posible gracias a las mejoras del trazado ferroviario llevadas a cabo en los últimos años por la Autoridad Portuaria de Avilés, así como a la ampliación de esta red de vías”.

Actividad en los muelles de la margen derecha con tráfico siderúrgico. / Autoridad Portuaria

Los slabs o desbastes de acero son productos metalúrgicos semiacabados en forma de chapa de gran grosor y pesos variables que tradicionalmente se venían trasladando por carretera del muelle al parque de minerales de ArcelorMittal en Avilés y a Veriña para su transformación en bobinas por la multinacional siderúrgica. La manipulación de estos desbastes en el Puerto de Avilés dio lugar a operativas que combinaron la circulación ferroviaria y por carretera: desde el almacenamiento temporal en el muelle una vez desembarcado, a su carga en vagón o camión. Todo ello provocó un flujo constante de material hacia la factoría siderúrgica y una optimización del uso del muelle, sin descuidar otras maniobras y operativas del resto de clientes portuarios.

Habilitación de maquinistas

Pantiga añadió que “para poder llevar a cabo estas operativas ferroviarias, la Autoridad Portuaria de Avilés habilitó desde finales de 2025 a 24 maquinistas de ArcelorMittal. Con dicha habilitación -y de forma coordinada con el responsable de Circulación Ferroviaria del Puerto- pueden realizar las maniobras correspondientes por la infraestructura ferroviaria del Muelle de Valliniello”.

Inversión en infraestructura ferroviaria

Los muelles del Puerto de Avilés disponen de acceso ferroviario en ambas márgenes: en la margen derecha ancho ibérico (Renfe) y en la izquierda ancho métrico e ibérico (Feve y Renfe). Desde 2014, la Autoridad Portuaria de Avilés ha venido realizando una inversión de 6,3 millones de euros en infraestructura ferroviaria para disponer de una adecuada red en sus muelles. En la margen izquierda, solo en el año 2020 fue de 1,2 millones, lo que eleva el desembolso global entre ambos muelles a 7,6 millones.

Red de ferrocarril

En total, la Autoridad Portuaria de Avilés cuenta con una longitud de vías dentro de su zona de servicio de 6.120,6 metros, de los cuales 4.326,1 metros son de ancho ibérico y 1.794,5 metros son ancho métrico. Dentro de los anteriores (ibérico y métrico), 505,5 metros comparten triple hilo (ibérico y métrico). Las vías de ancho ibérico portuarias de la margen izquierda conectan con la Red Ferroviaria de Interés General en la estación de San Juan de Nieva, distribuyéndose por todos los muelles de servicio, así como a la zona de depósitos en el playón de Raíces, donde existe un emparrillado de maniobras. Tiene otra conexión en la margen derecha de la ría de Avilés, que une el Muelle de Valliniello con las estaciones de Adif de Nubledo y Veriña, a través de las vías de ArcelorMittal.

El ancho métrico, por su lado, tiene un acceso desde la terminal de La Maruca y llega hasta la zona de carga en el centro del playón del Muelle de Raíces, en la margen izquierda.