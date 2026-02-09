El Antroxu llena Avilés de sabor con los menús temáticos y la participación de 16 restaurantes
Las jornadas gastronómicas celebran 38 años vinculadas a una fiesta de interés turístico y refuerzan la promoción de la hostelería local
La gran programación del Antroxu en Avilés comienza ya este martes 10 de febrero y, como ya viene siendo tradición desde hace años, arranca el lunes 16 y el martes 17 una nueva edición de los Menús del Antroxu. Se trata de una iniciativa que cumple 38 años apostando por la gastronomía y la implicación del sector hostelero en estas fechas tan señaladas en el calendario avilesino. En total son 16 los establecimientos participantes de estas jornadas gastronómicas vinculadas al carnaval que "certifica la postura del sector a favor de la promoción de la ciudad, su hostelería y gastronomía", explica la representante de Ucayc, Beatriz Miranda.
La concejala de Turismo y Comercio, Raquel Ruiz, quiso subrayar la importancia histórica que tienen estas jornadas en la ciudad que, asegura, "están vinculadas a una fiesta de interés turístico muy importante para Avilés". Además, señala que "el Antroxu tiene tantos años de historia precisamente porque cada vez suma más gente, hostelería, participación ciudadana y vecinos, que hacen que la celebración se mantenga viva".
Los restaurantes participantes son: 33400 Avilés bar, Casa Marisa, Yumay, La Quinta Araña, Los Fogones de Dani, Sal de Vinos, Casa Alvarín, La Serrana, Punto de Encuentro - La Madreña, La Leyenda, Sidrería Cabruñana, Tuercebotas, Casa Tataguyo, Yanik, Casa Lin y Plazas Avilés.
Los establecimientos contarán con el mismo menú para estas fechas. La comida de ambos días será una tapa del gochu junto a un pote de carnaval con compango. La cena del lunes 16 constará de pimientos rellenos y solomillos de gochu, mientras que para el martes 17, los platos serán patatines rellenas y callos. Todos los menús incluyen un postre de frixuelos, bollines o teresicas, así como vino, café y un chupito de licor Panizo.
Ruiz asegura que la propuesta "va más allá de los menús, si no que también se centra en el formato tapas que está funcionando bastante bien y que suma a la hora de hacer promoción". Por eso, algunos de los establecimientos participantes tendrán tapas de Antroxu elaboradas con los productos relacionados con estas fiestas.
