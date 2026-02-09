El Ayuntamiento cede en su guerra con el Real Avilés y da los primeros pasos para realizar el pago del patrocinio y la subvención al club

La guerra entre el Real Avilés y el Ayuntamiento vivió este lunes un nuevo capítulo. Tras la reclamación del club, publicada por este periódico, de 300.000 euros tras los retrasos a la hora de abonar tanto la subvención nominativa como el acuerdo de patrocinio entre ambas entidades, el Consistorio avilesino cedió este lunes, tras un tenso fin de semana entre gobierno local y club, y se puso en contacto con la entidad presidida por Diego Baeza para comunicar que se han dado pasos adelante en el proceso de pago. Ambas entidades trabajan ya en un borrador del acuerdo de patrocinio y desde el gobierno local se han comprometido a realizar el pago en un plazo de 48 horas. Mientras eso sucede, la dirección del club blanquiazul estudia el documento que este lunes les hicieron llegar desde el Consistorio para ratificar, siete meses después, el acuerdo anunciado en verano.

Ante la polémica que ha suscitado este asunto en la ciudad, el PP ha anunciado pedirá un pleno extraordinario para poder analizar todo lo que rodea la relación entre ambas instituciones, tanto por las subvenciones como por el estado de la concesión del estadio Román Suárez Puerta, para que el equipo de gobierno dé explicaciones.

Cabe recordar que el Real Avilés hizo público el pasado sábado su enfado con el Ayuntamiento de la ciudad. Tras meses esperando el pago del acuerdo de patrocinio, por el cual el conjunto blanquiazul lucía en el pecho el eslogan «Avilés, Ciudad Milenaria», y la subvención nominativa, el equipo saltó al césped de Espiñedo sin dicha publicidad, algo que se cambió por una empresa llamada «Argha Group». La actual presidencia, encabezada por Diego Baeza, no solo no admite la demora que acumulan en el pago, sino que, además, están dispuestos a realizar una reclamación «amparada en la ley» y que elevaría a cerca de 300.000 euros el pago a completar el Ayuntamiento, incorporando así los daños por lucro cesante.

Desde el Ayuntamiento de Avilés aseguran que «van a cumplir los compromisos adquiridos», tanto con la subvención nominativa como el patrocinio. Sin embargo, ahora el asunto está en manos de los juzgados por unos embargos de hace cerca de 20 años, con la anterior dirección. Estos embargos chocan de manera frontal con el anuncio que hicieron, tanto el club blanquiazul como el propio Consistorio, en el mes de julio. En ese momento la entidad deportiva con sede en el Román Suárez Puerta anunció que había resuelto todas las deudas que había dejado la anterior presidencia, algo que certificaron desde el gobierno local. Sin embargo, tras el análisis por parte de los servicios jurídicos municipales de la situación del club, hace escasas semanas encontraron unos embargos por los que no podían tramitar el pago ni de la subvención nominativa, aprobada desde el pasado mes de diciembre. Respecto al acuerdo de patrocinio, el contrato sigue sin firmarse siete meses después. Y el asunto de los embargos está en manos de los Juzgados de Avilés.

Pleno extraordinario

«El gobierno de Avilés no solo está demostrando incapacidad, sino que es rehén de su propio sistema de desgobierno. Una vez más, el oscurantismo, la soberbia y la inoperancia con la que actúa, por sistema, el Partido Socialista avilesino colocan a la ciudad en una situación penosa y la exponen al descrédito público. Es lamentable», criticó Esther Llamazares, portavoz del PP, que ha decidido pedir un pleno extraordinario para tratar todos los temas enquistados entre el Ayuntamiento y el club, tales como el estado de la concesión del Suárez Puerta o el ya citado acuerdo de patrocinio. «Llevamos años arrastrando esta forma arbitraria de gobernar, que lejos de corregirse empeora con el tiempo, y son los ciudadanos y las entidades de esta ciudad quienes lo sufren a diario. El caso del Real Avilés, obligado a reclamar judicialmente lo que el Ayuntamiento comprometió y no cumplió, es un ejemplo claro y muy grave bajo nuestro criterio, pero no la única», señala.

Por su parte, desde Vox creen que es «una auténtica vergüenza que cada día que pasa sale una nueva deuda del Ayuntamiento con el club». «Exigimos que se esclarezca de una vez por todas a cuánto asciende la deuda correspondiente a los compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento con el club y que se subsane cuanto antes», carga Arancha Martínez Riola, portavoz municipal, que asegura que lo sucedido es «muy poco serio».

En las filas de Podemos tildan ya de "dantescas" las circunstancias que rodean a las relaciones entre el Ayuntamiento y el Real Avilés. "Solicitaremos una nueva reunión de portavoces, pues no sabemos como se pudo torcer tanto desde la última reunión que se mantuvo, en la que hubo una gran sintonía entre todas las partes", aseguró su portavoz, David García, quien agregó: "Seguimos sin conocer tanto el contrato del patrocinio como el estado actual de la concesión del estadio municipal o esas deudas con la seguridad social que aparecen ahora. Esta falta de transparencia en todo lo que afecta a las negociaciones".