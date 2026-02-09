El cole de La Luz se rinde a "La Vieya" por el Antroxu de Avilés
El alumnado del Poeta Juan Ochoa baila, canta y juega con los mazcaritos del Carnaval tradicional avilesino
"¿Quién manda nel Antroxu d'Avilés?", pregunta el maestro Víctor Raúl Pintado, "Vitu", al alumnado del Poeta Juan Ochoa de La Luz. Al unísono todos responden a voz en grito: "La Vieya". Los escolinos de este centro tienen claro ya los personajes del Antroxu tradicional avilesino y saben de sobra que "La Vieya" es la que parte el bacalao. El personaje central del Carnaval local visitó ayer el centro, bailó y animó a los más pequeños a disfrutar del Antroxu. No estuvo sola, estuvo bien acompañada de otros mazcaritos como el "Gruñu", que es un cerdo "muy trasto"; "El Ponientu" o "Caperuchu" que metía ruido con una pota y "El Cornelu" y sus grandes cuernos y pieles. Todos plantearon una serie de juegos al alumnado con el objetivo de familiarizarse con estos personajes que invadían Avilés hace casi un siglo.
La "folixada de los mazcaritos", como así se llamó la actividad, congregó a decenas de escolares en el polideportivo del centro. Allí "Vitu" ejercía de maestro de ceremonias para explicar a los rapacinos algunos cantares y danzas como la del "Tururú". También detalló a los peques la figura de los Reyes del Goxu y la faba, pero como aún no están coronados, habló de príncipes y princesas. Planteó un juego, el primero de la mañana. La pequeña Samara Pérez, de cuatro años, fue nombrada Princesa del Goxu y la faba y esto fue porque fue capaz de encontrar una faba pinta entre un buen puñado de blancas en un goxu, en un cesto.
Iba con un colorido peinado porque el alumnado ya está preparándose para los días grandes del Antroxu local. Había otros que iban de bomberos, con ropa gigante y otros con caretas de personajes del Antroxu tradicional al tiempo que otros tenían la cara pintada de animales. Había al menos un tigre y un lobo.
"Vitu" anunciaba la llegada de cada uno de los personajes al centro de la pista. Pedía voluntarios, uno por cada curso y clase, para acercarse. El primero en aparecer fue "El Gruñu" y nada más llegar comenzó a corretear por la cancha. Seguidamente, entró "El Ponientu" con su máscara y su sombrero en forma de cucurucho. Llegó metiendo ruido con un palo mientras le daba golpes a una pequeña cacerola, donde guardaba pelotas dentro. Cada poco las tiraba al suelo y los pequeños se encargaban de recogerlas y meterlas de nuevo en la pota. Más tarde llegó "El Cornelu" con una gran vara, con mucha marcha, ganas de bailar y disfrutar con el alumnado del Poeta Juan Ochoa. En ese momento, los escolinos y "El Cornelu" participaron todos juntos en "una batalla de serpentinas" previa explicación de "Vitu" de los tradicionales huevos de Antroxu.
La Vieya estaba a punto de entrar al polideportivo del colegio. Todos la esperaban porque "es la que más manda" en el Antroxu local. Y para finalizar, los cuatro personajes danzaron y cantaron "La copla de la Vieya", esa que habla de este personaje como la madre del Antroxu y en la que mientras "Vitu" entonaba, el resto del alumnado acompañaba la danza con aplausos.
