El cole de La Luz se rinde a "La Vieya" por el Antroxu de Avilés

"¿Quién manda nel Antroxu d'Avilés?", pregunta el maestro Víctor Raúl Pintado, "Vitu", al alumnado del Poeta Juan Ochoa de La Luz. Al unísono todos responden a voz en grito: "La Vieya". Los escolinos de este centro tienen claro ya los personajes del Antroxu tradicional avilesino y saben de sobra que "La Vieya" es la que parte el bacalao. El personaje central del Carnaval local visitó ayer el centro, bailó y animó a los más pequeños a disfrutar del Antroxu. No estuvo sola, estuvo bien acompañada de otros mazcaritos como el "Gruñu", que es un cerdo "muy trasto"; "El Ponientu" o "Caperuchu" que metía ruido con una pota y "El Cornelu" y sus grandes cuernos y pieles. Todos plantearon una serie de juegos al alumnado con el objetivo de familiarizarse con estos personajes que invadían Avilés hace casi un siglo.

Mazcaritos en el colegio de La Luz. / Mara Villamuza

La "folixada de los mazcaritos", como así se llamó la actividad, congregó a decenas de escolares en el polideportivo del centro. Allí "Vitu" ejercía de maestro de ceremonias para explicar a los rapacinos algunos cantares y danzas como la del "Tururú". También detalló a los peques la figura de los Reyes del Goxu y la faba, pero como aún no están coronados, habló de príncipes y princesas. Planteó un juego, el primero de la mañana. La pequeña Samara Pérez, de cuatro años, fue nombrada Princesa del Goxu y la faba y esto fue porque fue capaz de encontrar una faba pinta entre un buen puñado de blancas en un goxu, en un cesto.

Samara Pérez, recién coronada Princesa del Goxu y la faba. / Mara Villamuza

Iba con un colorido peinado porque el alumnado ya está preparándose para los días grandes del Antroxu local. Había otros que iban de bomberos, con ropa gigante y otros con caretas de personajes del Antroxu tradicional al tiempo que otros tenían la cara pintada de animales. Había al menos un tigre y un lobo.

Alumnado del colegio de La Luz en la folixada de los mazcaritos. / Mara Villamuza

"Vitu" anunciaba la llegada de cada uno de los personajes al centro de la pista. Pedía voluntarios, uno por cada curso y clase, para acercarse. El primero en aparecer fue "El Gruñu" y nada más llegar comenzó a corretear por la cancha. Seguidamente, entró "El Ponientu" con su máscara y su sombrero en forma de cucurucho. Llegó metiendo ruido con un palo mientras le daba golpes a una pequeña cacerola, donde guardaba pelotas dentro. Cada poco las tiraba al suelo y los pequeños se encargaban de recogerlas y meterlas de nuevo en la pota. Más tarde llegó "El Cornelu" con una gran vara, con mucha marcha, ganas de bailar y disfrutar con el alumnado del Poeta Juan Ochoa. En ese momento, los escolinos y "El Cornelu" participaron todos juntos en "una batalla de serpentinas" previa explicación de "Vitu" de los tradicionales huevos de Antroxu.

La Vieya haciendo de las suyas con una docente de La Luz. / Mara Villamuza

La Vieya estaba a punto de entrar al polideportivo del colegio. Todos la esperaban porque "es la que más manda" en el Antroxu local. Y para finalizar, los cuatro personajes danzaron y cantaron "La copla de la Vieya", esa que habla de este personaje como la madre del Antroxu y en la que mientras "Vitu" entonaba, el resto del alumnado acompañaba la danza con aplausos.