Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas

Un desvanecimiento de un hombre frente al centro de salud de Piedras Blancas, a primera hora de la mañana de este lunes, ha generado una importante alarma entre los viandantes que se encontraban en la zona en ese momento.

Hasta el lugar se ha desplazado una UVI móvil para tratar de reanimar al hombre, si bien los sanitarios nada han podido hacer por salvarle y acabaron certificando su fallecimiento.

La muerte se atribuye a causas naturales según ha podido saber este diario.

En el operativo también intervinieron agentes de Policía Local y personal del centro de salud de Piedras Blancas, a pocos metros de donde el hombre cayó desplomado.