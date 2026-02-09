Foro Avilés acusa al Ayuntamiento de dejar sin conserje al colegio público de Llaranes: "Obliga a los docentes a asumir funciones que no les corresponde"

Foro Avilés ha denunciado la situación del colegio público de Llaranes, que, desde la semana pasada, se encuentra sin conserje municipal. Esto ocurre tras la decisión del Ayuntamiento de Avilés de trasladarlo al colegio público La Toba "por necesidades del servicio". Según el líder de la formación, José Alfredo García, "esta medida ha dejado al lugar sin una pieza fundamental para su funcionamiento diario, obligando a los docentes a asumir funciones que no les corresponde y que nada tienen que ver con su labor educativa", haciendo hincapié en el "perjuicio que supone para el normal desarrollo de la actividad escolar".

Además, asegura que en esta situación "las familias de Llaranes pagan las consecuencias de una política educativa basada en la improvisación y los parches". También afirma que "estamos ante un auténtico despropósito por parte del Servicio de Educación del Ayuntamiento, que pone de manifiesto la irresponsabilidad y la falta absoluta de gestión del gobierno municipal", teniendo en cuenta que "parece importarle muy poco el funcionamiento de un centro escolar situado en uno de los principales barrios de la ciudad".

José Alfredo García alerta de que "no nos encontramos ante un hecho aislado, sino ante el reflejo de la gestión municipal de los conserjes en los centros escolares". En este caso en concreto, dice que "el centro cuenta con dos edificios ubicados en calles diferentes, disponiendo únicamente de un conserje para los edificios". Esto provoca que, insiste, "en numerosas ocasiones, el centro de educación infantil quede sin control de acceso, una situación que se repite con demasiada frecuencia tanto en este colegio como en otros centros de Avilés".

Noticias relacionadas

Más allá de la falta de conserje, Foro Avilés afea el mal estado del propio colegio, que, subrayan, presenta problemas de humedades a pesar de las obras realizadas el año pasado: "Es la consecuencia de una política municipal basada en soluciones temporales, en lugar de acometer reformas integrales que garanticen el correcto funcionamiento de un centro escolar público", critica José Alfredo García. Además, sostienen que "no podemos tolerar que continúe esta forma de gobernar basada en la improvisación, el abandono de los barrios y la falta de gestión".