El fotógrafo de Villalegre gana su primer Goya

Andrés González tiene un estudio de fotografía en la calle Francisco Legorburu desde hace treinta años. "Soy fotógrafo de BBC (bodas, bautizos y comuniones), pero además soy fotógrafo las 24 horas del día, si hay una galerna me cojo la mochila y me voy a los acantilados...", expresa el avilesino que este fin de semana ganó un Goya de fotografía en la categoría de Paisaje. Esos premios Goya, diferentes a los del cine, son otorgados por el gremio de fotógrafos del país y la entrega fue el pasado fin de semana en Zaragoza. "Es el concurso nacional más potente que hay", señala.

La imagen ganadora y hecha por el avilesino es una toma aérea del Henningsvaer Stadion, que es un campo de fútbol ubicado en las islas Lofoten, situadas al norte de Noruega. "Me nominaron dos fotos, una del campo de fútbol y otra de los bufones de Pría", apunta el avilesino, que no solía enviar instantáneas a ningún concurso hasta que un colega fotógrafo, Jonathan Hevia, le convenció el año pasado para que lo hiciera. Y en su primera participación consiguió el Goya. "Ahora ya me lo empiezo a creer", apunta González, que luce su galardón en su estudio de Villalegre. El premio pesa cuatro kilos y medio y es de bronce. El pasado octubre, gracias también al impulso de Hevia, había enviado fotos a otro concurso, el internacional Luces de Granada, donde consiguió dos nominaciones pero ningún premio.

Andrés González en la gala de los Goya de fotografía con su estatuilla. / A. G.

González defiende que uno de los mayores premios, más allá del galardón, fue el viaje y la estancia en Zaragoza, donde tuvo la oportunidad de conversar sobre su pasión y oficio con los mejores fotógrafos del país. "Un fotógrafo recibió un premio y se subió al escenario y se pasó cinco minutos llorando de emoción tras veinte años de nominación. Después me dijo: No sabes lo que acabas de hacer, te nominan este año y ya sales con el premio", comentó el avilesino que irradia felicidad desde el primer minuto en el que escuchó su nombre en la XXII edición de los premios Goya de fotografía. "Fue una experiencia única", relata el fotógrafo que recogió el premio junto a su mujer y su hija en la capital aragonesa.

Detalles de la imagen galardonada. / A. G.

Entre tanto, Andrés González defiende su profesión a capa y espada. Habla del auge de la inteligencia artificial y detalla que es una herramienta "que hay que saber utilizar" pero que "no va a sustituir nunca la esencia del fotógrafo". "La inteligencia humana es superior a la inteligencia artificial", defiende el avilesino de Villalegre que ha recibido las correspondientes felicidades de sus convecinos. El premio supone el primer Goya de fotografía para Avilés y es un motivo de alegría y satisfacción, defiende Andrés González, que seguirá adelante haciendo lo que más le gusta.