IU defiende el "impecable trabajo técnico" previo al proyecto de Arnao
Los cambios en el proyecto para la ampliación de la mina representan "un fracaso político que aún no sabemos cómo va a acabar", arguyen desde la coalición
N.M.
Desde IU lamentamos profundamente las nuevas y desafortunadas declaraciones en este caso de la portavoz popular municipal, en un nuevo intento de tapar la nefasta gestión realizada por el PP en la ampliación de la mina de Arnao y adecuación de sus espacios. La justificación, por parte del gobierno castrillonense, del PP, aludiendo este pasado fin de semana a que el anteproyecto para la ampliación de la mina de Arnao estaba “mal diseñado”, fue valorado desde las filas de IU como "indecente" y "un nuevo intento de tapar la nefasta gestión realizada por el PP en la ampliación de la mina", que fue aprobado en una convocatoria estatal en concurrencia competitiva en el que el nivel de exigencia técnico, administrativo y económico requerido es máximo, aseguró la edil de la coalición Mar González. "Solo los datos de concurrencia desmontan está nueva ocurrencia del PP. A la convocatoria se presentaron 514 propuestas de la que solo 99 resultaron beneficiarias, obteniendo el proyecto de Castrillón mejor puntuación que 470 solicitudes y quedando excluidas 415", aseveró.
González achaca a la portavoz popular bien "un profundo desconocimiento de la propia convocatoria y anteproyecto presentado o una bajeza política a la que ya por desgracia estamos acostumbrados. Si el proyecto hubiera estado mal planteado, simplemente no habría sido subvencionado. El trabajo técnico desarrollado en su día fue impecable, y el resultado lo demuestra: concesión de una subvención de 2.115.000 euros. Cuestionar ahora ese trabajo no es más que una excusa burda para tapar la falta de gestión actual", concluyó diciendo. Y agregó que los episodios de los últimos días, con cruces de acusaciones entre gobierno y oposición, responde "no a un error técnico", sino a lo que desde IU tildan de "un fracaso político que aún no sabemos cómo va a acabar".
