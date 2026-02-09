El juzgado de guardia niega haber ordenado la puesta en libertad de cuatro supuestos agresores de agentes de la Nacional en Avilés

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, manifestó este sábado su "profunda indignación" por la decisión judicial que ha permitido la puesta en libertad de cuatro personas detenidas en Avilés, tras una discusión en un local de Sabugo donde tres agentes, ahora de baja laboral, fueron agredidos. Desde el Juzgado de Avilés han negado la mayor este lunes. Subrayan que los presuntos agresores no pasaron por dependencias judiciales, en concreto por el Juzgado de Guardia, sino que fue en la propia Comisaría donde se les puso en libertad. En el Juzgado aseguran tener únicamente el informe de lesiones de los Policías implicados, pero no el atestado de la trifulca que se saldó con dos personas heridas.

Según el sindicato, "la rápida puesta en libertad de los agresores lanza un mensaje muy peligroso a la sociedad: agredir a un policía apenas tiene consecuencias". "Esta sensación de impunidad no solo pone en riesgo a los agentes, sino que también debilita el Estado de Derecho y la seguridad ciudadana en su conjunto. Desde JUPOL advertimos de que este tipo de episodios no son aislados. Se repiten cada vez con mayor frecuencia en distintos puntos del país y responden a un marco legislativo insuficiente, que no ofrece una respuesta firme, clara y disuasoria frente a las agresiones a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los policías no pueden seguir siendo víctimas de una legislación blanda que ampara al agresor y abandona al servidor público", lamentaron.

Local precintado

El local donde se produjo la supuesta agresión en el barrio marinero de Sabugo se encuentra, en otro orden de cosas, precintado por la Policía Local.

Por el momento no han trascendido las causas de la clausura del establecimiento hostelero.