Mario Suárez, fotógrafo: "Mostrar la belleza de la naturaleza en fotografías puede contribuir a protegerla más y cuidarla"

Mario Suárez lleva gran parte de su vida haciendo fotografía. Más de 20 años de recorrido le han servido para recoger experiencia que se ve reflejada en los premios que ha recibido con el paso del tiempo. Desde hace 32 años es profesor en el colegio de las Dominicas en Oviedo y ha compaginado su trabajo con su mayor pasión. Recientemente, el avilesino ganó el primer premio del prestigioso Festival de las Aves de Francia en la categoría de "Aves en su entorno" con su fotografía "Crossroads", tomada en Gozón

-¿Qué significa para usted este reconocimiento en un festival con tanta trayectoria y prestigio?

-La verdad es que me ha hecho mucha ilusión. Se trata de un festival al que le tengo mucho cariño, ya que en dos ocasiones pasadas fui el vencedor absoluto. Lo conozco de primera mano, puesto que la primera vez que fui vencedor absoluto, en 2017, pude ir a recoger el premio. En la segunda ocasión no pude ir por motivos laborales. Es muy bonito todo lo que organizan alrededor del festival. y por eso le tengo mucho aprecio. Aparte de ser un festival muy importante, lo conozco y hacen cosas muy interesantes a nivel de concienciación, de naturaleza y divulgación.

-¿Ha notado cómo ha subido el nivel entre los participantes cada edición?

-Desde luego. Además, desde hace ya unos 5 años o así, se nota más, puesto que cada vez hay más fotógrafos de naturaleza. Yo llevo más de 20 años en ello y lo he notado, va en progresión geométrica últimamente. Cada vez hay. No es que sea moda aún, pero poco a poco se está haciendo mucho más popular. Además, cada vez se organizan más viajes para fotografiar, donde la gente puede hacer fotos de una manera súper fácil. Antes nos costaba muchísimo trabajo. Por ejemplo, hacer una foto a un águila real era algo dificilísimo, hoy en día tienes cantidad de sitios en España donde vas allí, pagas un dinero y te baja el águila real porque lo tienen preparado. Cada vez es más fácil y más barato llegar a destinos que antes podían ser remotos. Se conjunta todo esto con que los equipos son mejores van mejorando también. La fotografía la tiene que hacer el fotógrafo, pero el equipo ayuda. Fernando Alonso es muy bueno, pero si tiene un coche malo, poco puede hacer. Esto hace que exista una competencia brutal. Yo también lo sé debido a que, además de participar en concursos, muchas veces me nombran como jurado a mí. Tengo ya una trayectoria y un currículum bastante importante a nivel internacional como para que me nombren en varias ocasiones jurado. Ahí lo veo yo, que cada vez hay mayor nivel y mayor participación.

-¿Cómo influye para usted la relación emocional con un lugar en la forma de mirarlo y fotografiarlo?

-Lo más importante que intento buscar en mis fotografías es la parte artística, más que documental. Fotografío la naturaleza: me encantan las aves, que son mi pasión y también un poco mi especialidad, puesto que es a lo que más tiempo dedico. Pero yo nunca busco una fotografía primer plano, una foto que sería muy buena para una guía de aves. Yo siempre busco algo distinto, jugar con las luces, con las atmósferas y con el entorno, como es en este caso del premio que acabo de ganar. Entonces, se me reconoce a nivel internacional por ese componente artístico. Si el sitio es muy bonito, me motiva mucho para esforzarme.

La fotografía ganadora, "Crossroads" / Mario Sánchez

-La foto está hecha en un rincón del litoral asturiano, en Gozón. ¿Qué tiene este rincón para seguir dándole imágenes premiadas?

-Es una playa en la que se mezclan arenas negras que proceden del hundimiento del buque Castillo de Salas, que cargaba con muchísimo carbón, en 1986, en Gijón. Esa mezcla de arena negra del carbón con la arena dorada, cuando sube la marea, se crean ahí unas texturas súper artísticas y súper plásticas. La primera vez que conseguí una imagen muy potente fue con unas algas, en la categoría de plantas, un primer premio en el concurso más importante de Italia, el Asferico. En este caso, en vez de ser unas algas, es un pequeño pajarito, una lavandera. Ahí lo importante es ese entorno, el ave es el eje principal que guía la visión alrededor de ese paisaje, que es ya un cuadro por sí mismo.

-Muchas veces recurre a fotografiar el litoral asturiano, ¿cree que a veces infravaloramos lo que tenemos cerca?

-Sí, está claro. Yo siempre lo he dicho, Asturias es una joya a escala medioambiental. Podría estar muchísimo mejor, pero no voy a entrar a criticar esas cosas que se pueden mejorar. Asturias mantiene muchas de las maravillas que pudo tener en su momento a nivel de naturaleza. Lo tenemos aquí, a las puertas de casa, y de hecho viene mucha gente aquí a fotografiar. Por ejemplo, en la costa occidental hay varios grupos que vienen a hacer fotos, incluso internacionales, por la geología que hay en su costa, en la zona del concejo de Valdés, sobre todo. Los bosques que tenemos de cara al otoño y las montañas, se mezclan con el mar, valles y montañas, donde la naturaleza es muy diversa. He sacado muchísimos premios internacionales de Asturias. Otras veces voy fuera, pero muchas veces lo tenemos aquí y no lo vemos o no le damos la importancia.

-Cuenta que el ave de su fotografía parece posarse sobre la historia del lugar. ¿Buscaba esa lectura conscientemente o fue algo que descubrió después?

-No, lo vi sobre la marcha. Yo las fotos no las preparo. Estoy en un sitio y, de repente, según lo que me encuentro delante, se me ocurren las cosas: jugar con el encuadre, con la composición o con las luces.

-¿Cree que la fotografía de naturaleza también puede y debe contar historias humanas?

-Sí, lo más importante a nivel humano de la fotografía de naturaleza, para mí es la concienciación o la fotodenuncia, que se puede llamar. Darnos cuenta de que nosotros somos naturaleza, de que, sin la naturaleza, no somos nada y de que la tenemos que cuidar para que siga así lo durante el mayor tiempo posible. Con las fotografías, al enseñar su belleza, la gente le da más valor y lo puede proteger o cuidar. Si no se sabe lo que tenemos, si no lo ves, no puedes hacerlo.