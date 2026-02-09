Martínez de Pisón clausura las V Jornadas de montaña de Avilés
M. M.
El broche de oro a las V Jornadas de Montaña, que cuentan con dos exposiciones en el vestíbulo de la Casa de Cultura, lo pondrá Eduardo Martínez de Pisón, catedrático Emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, que impartirá la conferencia "Montañas y glaciares. Notas de un escalador".
Geógrafo especialista en Geografía Física, escritor y montañero, cuenta con cientos de publicaciones es asesor geográfico de documentales de televisión en el Polo Norte, Alaska, Siberia, el Sahara, desiertos y montañas de Asia, Karakórum, Himalaya, Tíbet…
La conferencia comenzará a las 19.45 horas en la Casa de Cultura de Avilés, con entrada libre. Con esta charla, los organizadores dan por concluido el ciclo de cinco sesiones en total.
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- Brutal agresión en Avilés: parten los dientes de un botellazo a un joven en una pelea de madrugada en Sabugo
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025