Martínez de Pisón clausura las V Jornadas de montaña de Avilés

El broche de oro a las V Jornadas de Montaña, que cuentan con dos exposiciones en el vestíbulo de la Casa de Cultura, lo pondrá Eduardo Martínez de Pisón, catedrático Emérito de Geografía de la Universidad Autónoma de Madrid, que impartirá la conferencia "Montañas y glaciares. Notas de un escalador".

Geógrafo especialista en Geografía Física, escritor y montañero, cuenta con cientos de publicaciones es asesor geográfico de documentales de televisión en el Polo Norte, Alaska, Siberia, el Sahara, desiertos y montañas de Asia, Karakórum, Himalaya, Tíbet…

La conferencia comenzará a las 19.45 horas en la Casa de Cultura de Avilés, con entrada libre. Con esta charla, los organizadores dan por concluido el ciclo de cinco sesiones en total.