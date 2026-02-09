Las peñas ponen a punto los artilugios del Descenso de Galiana en Avilés, joyas de artesanía de gran tamaño que atraen al público menudo

El Antroxu avilesino ya ha comenzado. Bueno, oficialmente no. Pero las peñas que dan forma al carnaval llevan horas —y días— volcadas en la fabricación de los artilugios con los que este sábado, también San Valentín para los enamorados, surcarán las espumosas aguas de Galiana.

El fin de semana ha sido especialmente intenso en las naves: unos soldaban piezas, otros pintaban con pistola, algunas ensamblaban estructuras… y alguno que otro supervisaba la faena. Entre todos van dando forma a auténticas joyas artesanas que navegarán Galiana con tripulaciones jóvenes y el relevo generacional asegurado. La peña "Zamparrampas", por ejemplo, reúne a cuarenta adultos y 25 niños. Entre ellos, el pequeño Matías García, que este domingo ya hacía sus pinitos con el pincel arropado por su padre, Mario. Los "Zamparrampas" descenderán con el número 12 y su carroza ya luce muy avanzada. "Venimos el fin de semana a darle un empujón", explicaba Mireia Tuñón, pincel en mano.

Temática

Este año el Antroxu está centrado en los cuentos árabes "Las Mil y un Antroxu, un viaje por el desierto", la temática elegida para este Carnaval por el colectivo "Los Peluqueros Antroxaos", que serán coronados como Reyes del Goxu y la Faba el viernes 13 de febrero. De ahí que Aladino, Simbad, Dalila, Sherezade y el mismísimo Ali Babá tengan cierto protagonismo, también en los artilugios antroxeros. Pero no vamos a hacer "spoiler"...

En el Descenso participarán 35 carrozas que convertirán la calle Galiana en un río festivo. En los últimos puestos bajarán "Los Arrexuntaos", peña formada por 45 adultos y una veintena de niños. Allí nadie paraba este fin de semana: Tamara García y Susana Alonso, brocha en ristre; Juan Lazar, con los retoques; y los jovencísimos Xurde Blanco y Valeria Pola, echando una mano, son solo algunos ejemplos. Blanco confesaba que disfruta casi más de los días de preparación que del propio Descenso. A Valeria, en cambio, lo que le divierte es Galiana: "Me gusta ir saludando desde la carroza", contaba.

En la peña "Esto es Ébano", que desfilará con el número 30, también exprimían la jornada dominical. En su carroza viajarán unas cuarenta personas, sin contar menores. "Estos días son bastante ajetreados", reconocía Cova Rodríguez. A pocos metros, "Las Collacias" Sara Fernández, Jenny Vior y Carlota García mezclaban pinturas con salero. Medio centenar de personas participa en esta formación, también con presencia infantil.

Horarios

Todo ese trabajo verá la luz el sábado. El Descenso arrancará a las 18.00 horas. Antes tendrá lugar el ya tradicional "ascenso del Descenso", forma goyesca de llamar al traslado de los artilugios desde las naves hasta el punto de partida, en el colegio Palacio Valdés.

De la pitanza al entierro, 9 días de fiesta en Avilés

¿Y en qué consiste el Descenso? Explicado para novatos: la calle Galiana, peatonal, se transforma casi por arte de magia en un mar de espuma, como si se apretase sin descanso un bote de spray.

Por ese ‘mar’ de Galiana navegarán los treinta y cinco navíos ahora en construcción. Y, además de navegantes, los antroxeros más devotos podrán "bañarse" en Galiana. Recomendación final: precaución, sobre todo al paso de los artilugios, ganas de fiesta y chubasquero para dejarse fluir por el cauce peatonal más folixero de Asturias.

Nueve días de fiesta

Ni Cupido se libra. Esta semana todo el mundo está llamado a participar en la gran folixa del invierno en Avilés: el Antroxu. La programación arranca con fuerza ya el martes, de pitanza. Esto es que las peñas del "Abuelo Anselmo" y "La Pecera" ofrecerán a partir de las 19.30 horas en la Plaza de España una degustación gratuita de guiso de antroxu. La receta la guardan en máximo secreto. La fiesta continuará el miércoles, sardinero: tendrá lugar el tradicional desfile de mazcaritos, moxigangues y fanfarries, que este año modifica su recorrido y saldrá desde la calle La Toba hasta la plaza Mayor de Llaranes. Esa misma tarde, se leerá el sermón de la "tercera escama" y se entregarán las Sardinas Arenques a distinguidas personalidades antroxeras. Además, habrá garbanzada con callos y vino, con ambientación musical de la fanfarria El Felechu y la discomovida "Vas Bailar".

El jueves será el desmadre muyeril y se sucederán meriendas y cenas por toda la comarca y más allá. Habrá pasacalles musical durante la tarde con las fanfarrias El Felechu, Beerbena y Ceda el Paso por el centro histórico. Además, en Llaranes se plantará la sardina en el balcón de la plaza Mayor.

Y el viernes, coronación. Aunque primero habrá desfile d’Escolinos antoxaos con salida del parque del Muelle y llegada al Parche. El centro comercial El Corte Inglés acogerá el Concurso de Mascotes Antroxaes con un primer premio de 100 euros patrocinado por el Ayuntamiento de Avilés y, de vuelta a la plaza de España, se llevará a cabo el Acto de Coronación de "Los Peluqueros Antroxaos" como Reyes del Goxu y la Faba, antes de la actuación de "Los Toreros Muertos" y DJNANO. El sábado, Galiana; el domingo... Y así, un no parar hasta el miércoles, de entierro.