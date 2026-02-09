El Real Avilés eleva a cerca de 300.000 euros la reclamación al Ayuntamiento por el patrocinio

El Real Avilés Industrial dejó muy claro este sábado que las relaciones con el Ayuntamiento se han roto tras haberles comunicado por parte del Consistorio que embargos de la etapa anterior a la actual dirección del club habían impedido el desarrollo del contrato de patrocinio municipal por importe de 150.000 euros y otros 75.000 más en concepto de subvención nominativa. La actual presidencia, encabezada por Diego Baeza, no solo no admite la demora que acumulan en el pago sino que, además, están dispuestos a realizar una reclamación "amparada en la ley" y que elevaría a cerca de 300.000 euros el pago a completar el Ayuntamiento, incorporando así los daños por lucro cesante.

Desde el gobierno local, una vez conocido que se había retirado de las camisetas del primer equipo el eslogan "Avilés, Ciudad Milenaria" que lucían desde agosto, se insistió en que la intención era mantener los compromisos adquiridos. Pero no opinan igual desde los grupos de la oposición, que ven en el gobierno "opacidad" y "engaño" en sus relaciones con el club blanquiazul. PP, Podemos y Vox consideran que las negociaciones entre ambas instituciones se han instalado en "una fase de letargo" que solo sirve al gobierno, aseguran, "para seguir en el poder". La ruptura se oficializó este sábado, cambiando la imagen de la ciudad de las elásticas del primer equipo donde ahora luce Argha Group, una empresa de construcción que acaba de incorporarse a la nómina de patrocinadores y colaboradores del club.

"No nos cansamos de advertirlo, y una vez más el tiempo nos da la razón. Hemos pedido explicaciones una y otra vez sobre la situación del Real Avilés, sobre los compromisos anunciados, sobre el dinero comprometido y nunca pagado. Nunca una respuesta clara", denuncia Esther Llamazares, portavoz del grupo municipal del PP. Y añade que "nunca hay verdad" con el Avilés, en referencia a la denuncia del club acerca de las promesas incumplidas desde el Ayuntamiento para hacer cumplir el pago de los 150.000 euros correspondientes al patrocinio municipal por el que lucirían en las camisetas el eslogan "Avilés, Ciudad Milenaria" .

"Este gobierno actúa como si Avilés fuera su cortijo, repartiendo favores y castigos con derecho de pernada, exigiendo sumisión y ofreciendo a cambio incertidumbre y desprecio", se lamenta Llamazares, quien opina que "(el PSOE) lleva años engañando al Real Avilés, a sus aficionados, a la Corporación municipal y a toda la ciudad. Mienten por sistema, gobiernan desde la opacidad", sentencia. Por su parte, Arancha Martínez Riola, estas últimas desavenencias entre el principal club de fútbol de la ciudad y el Ayuntamiento "no traen nada bueno". Cree que "se está jugando con las ilusiones de un equipo y de toda una ciudad, que ostenta una afición envidiable". Y recuerda que borrar Avilés de las camisetas del primer equipo del club blanquiazul resulta desfavorable con respecto a imagen de la marca local "ya que el patrocinio es para promocionar nuestra ciudad". Martínez Riola entiende que estas tensiones nunca ayudan a la marcha deportiva del equipo, por ella, reclama "seriedad y respeto a una ciudad y a una afición de primera".

La concesión, pendiente

David García, portavoz de Podemos, la parte de la coalición de Cambia Avilés que quedó fuera del gobierno local hace ahora un año como consecuencia de las tensiones entre el PSOE y los morados, abunda en la tesis del PP: "Las relaciones entre el Ayuntamiento de Avilés y el Real Avilés Industrial están marcadas por la opacidad". A su juicio, resulta "inadmisible" que se haya cumplido ya la primera mitad de la temporada sin que el club tenga resuelta la concesión del Suárez Puerta. "Ahora que la fiebre del ascenso ya se ha pasado salen a la luz los problemas, que son graves y no pequeños asuntos que resolver. Es urgente aclarar qué está pasando", expone al tiempo que insta a parar las "pullas y ataques en prensa entre el club y el Ayuntamiento, así todas las semanas".

Este sábado, desde el gobierno avilesino volvieron a insistir en que el Ayuntamiento "mantiene sus compromisos con el Real Avilés, entre los que se encuentran la concesión de una subvención nominativa por un importe de 75.000 euros y el patrocinio por una cuantía de 150.000 euros". Recordaron asimismo que la subvención está aprobada desde el 26 de diciembre, "aunque no ha sido posible realizar el pago porque existen embargos judiciales previos por parte del club".

Por su parte, el Real Avilés exige "una solución inmediata, una comunicación clara y coherente, y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. El club reclama más claridad sobre la gestión del patrocinio municipal acordado con el Ayuntamiento de Avilés", aseguran. E insisten: "La ciudad, la afición y el club esperan hechos, no excusas".