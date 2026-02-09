Roban los banderines de Antroxu de la cofradía Sardina Arenque que iban a decorar la plaza mayor de Llaranes
"Si alguna comisión de fiestas necesitaba algo, podía haberlo pedido que no pasaba nada", comentan con ironía desde la peña antroxera, que solo pudo ornamentar la rotonda
Los ladrones no descansan ni en Antroxu. La cofradía de la Sardina arenque de Llaranes denunció la sustracción de una caja que contenía 3.500 banderines que servirían para decorar el entorno de la plaza mayor del barrio. "No solo nos llevaron eso: también una escalera plegable que alcanza hasta 4 metros y medio, el palo del pendón de la cofradía, bridas, cúter y un martillo, entre otras cosas", enumera Ángel García, que es el Sardino mayor de la peña carnavalera del barrio. El Antroxu siempre lleva de la mano el sentido del humor y por ello, García no dudó en afirmar con sorna que "si alguna comisión de fiestas necesitaba banderines, podía haberlos pedido". Aún así, la cofradía pondrá este martes una denuncia oficial de la sustracción en la comisaría de la Policía Nacional.
Todo ocurrió entre las 20.30 y las 21.00 horas del domingo. Nada más terminar de decorar la rotonda, los miembros de este colectivo se tomaron un receso para continuar después con la colocación de los banderines. Cuál fue su sorpresa que cuando regresaron a por los bártulos para continuar con su tarea ya no estaban ni los banderines ni la escalera ni nada. "Los dejamos en la plaza, al lado de la marquesina del bus", señalaron los miembros de la Sardina arenque que apuntan a los ocupantes de una furgoneta de color negro como posibles artífices del robo.
"Queríamos hacer una especie de carpa de circo en la plaza, como hicimos con la rotonda, pues ahora, no podremos hacer nada", se lamentaron los de la peña antroxera de Llaranes. "No es por ganas, es por tiempo", añadieron.
Y es que el Antroxu en Llaranes comienza este miércoles y cuenta con un desfile que partirá de la calle La Toba, en La Espina, y recorrerá varias calles hasta finalizar en la plaza mayor "que debería estar decorada". Allí, habrá sermón, callos y vino y, sobre todo, humor y solidaridad antroxera. "Varias peñas se ofrecieron a dejarnos escaleras y otros detalles para poder colocar los banderines, eso ye el Antroxu", concluyó García.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
- Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
- Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
- Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional
- La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
- La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
- El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
- Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas