Roban los banderines de Antroxu de la cofradía Sardina Arenque que iban a decorar la plaza mayor de Llaranes

Los ladrones no descansan ni en Antroxu. La cofradía de la Sardina arenque de Llaranes denunció la sustracción de una caja que contenía 3.500 banderines que servirían para decorar el entorno de la plaza mayor del barrio. "No solo nos llevaron eso: también una escalera plegable que alcanza hasta 4 metros y medio, el palo del pendón de la cofradía, bridas, cúter y un martillo, entre otras cosas", enumera Ángel García, que es el Sardino mayor de la peña carnavalera del barrio. El Antroxu siempre lleva de la mano el sentido del humor y por ello, García no dudó en afirmar con sorna que "si alguna comisión de fiestas necesitaba banderines, podía haberlos pedido". Aún así, la cofradía pondrá este martes una denuncia oficial de la sustracción en la comisaría de la Policía Nacional.

Todo ocurrió entre las 20.30 y las 21.00 horas del domingo. Nada más terminar de decorar la rotonda, los miembros de este colectivo se tomaron un receso para continuar después con la colocación de los banderines. Cuál fue su sorpresa que cuando regresaron a por los bártulos para continuar con su tarea ya no estaban ni los banderines ni la escalera ni nada. "Los dejamos en la plaza, al lado de la marquesina del bus", señalaron los miembros de la Sardina arenque que apuntan a los ocupantes de una furgoneta de color negro como posibles artífices del robo.

"Queríamos hacer una especie de carpa de circo en la plaza, como hicimos con la rotonda, pues ahora, no podremos hacer nada", se lamentaron los de la peña antroxera de Llaranes. "No es por ganas, es por tiempo", añadieron.

Y es que el Antroxu en Llaranes comienza este miércoles y cuenta con un desfile que partirá de la calle La Toba, en La Espina, y recorrerá varias calles hasta finalizar en la plaza mayor "que debería estar decorada". Allí, habrá sermón, callos y vino y, sobre todo, humor y solidaridad antroxera. "Varias peñas se ofrecieron a dejarnos escaleras y otros detalles para poder colocar los banderines, eso ye el Antroxu", concluyó García.