Salir de la zona de confort, aprender y crecer: la aventura de Sandra Merchán en Canadá gracias a la Fundación Amancio Ortega

Sandra Merchán decidió presentarse a la beca de la Fundación Amancio Ortega para "descubrir un mundo de ideas que me pueda ayudar a saber qué quiero hacer cuando tenga que elegir una carrera". Tiene 16 años y estudia 4º de la ESO en el Colegio Santa Luisa de Marillac, en Miranda. Su idea era hacer el Bachillerato general en el lugar que la vio crecer: "Somos un colegio pequeño, somos una familia. Como llevo aquí desde Infantil, todos mis compañeros son como mis hermanos", comenta ilusionada. Sin embargo, el año que viene tendrá que cursarlo lejos de sus amigos de toda la vida. Ella es una de las afortunadas del programa que tendrá la oportunidad de pasar el primer año de Bachillerato en la provincia canadiense de Nuevo Brunswick. Y tuvo suerte, porque "desde el principio yo queria estar en Canadá", comenta.

El programa beneficia a tan solo 450 alumnos de toda España, por lo que ser elegido es un auténtico logro para cada uno de ellos. Para poder disfrutar de la beca, todos pasarán el curso correspondiente a 1º de Bachillerato estudiando en un instituto de Estados Unidos o Canadá. Será su primera experiencia de larga estancia fuera de casa y ya tiene claro que "los primeros meses van a ser muy duros, porque nos advirtieron desde la agencia. Pero es normal, es mi primera vez y no sabes lo que va a haber allí", afirma la alumna. Sin embargo, afronta la situación de una manera muy positiva, pues "lo que aprenda allí, me lo voy a llevar para toda la vida".

El currículo escolar en Canadá funciona de forma muy distinta al de España. Y no solo en el tema de asignaturas, sino también en las actividades extraescolares. Sandra Merchán ha aprovechado su tiempo libre en casa para estudiar inglés, apuntarse a kárate e incluso a natación. Por eso, durante su estancia en el extranjero "quiero apuntarme a algo que en España sea más difícil de encontrar, alguna actividad que pueda ser más propia de allí", dice.

El proceso de selección "hizo que estuviera muy nerviosa, esperando entre prueba y prueba para que me dijeran los resultados". La noticia llegó mientras estaba acompañada por su madre: "Cuando vi que me habían dado la beca, ella no paraba de llorar. Yo estaba muy contenta, así que aproveché para quedar por la tarde con mis amigos para celebrarlo".

Está segura de que en Canadá podrá seguir mejorando su inglés, "pues el idioma en sí ya me gusta, pero poder seguir aprendiéndolo con nativos, sé que me aportará algo mucho más diferente". Sandra Merchán cree que la experiencia será un desafío, "estaré dentro de otra cultura y saldré de mi zona de confort, pero estoy segura de que la exprimiré al máximo".