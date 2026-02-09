Seis empresas optan a producir un audiovisual en 3D de la villa medieval
m. m.
La recreación en 3D del Avilés medieval como elemento para el impulso turístico de la ciudad ha despertado el interés de empresas especializadas en realidad virtual de diferentes puntos del país. Son seis las sociedades que concurren en la licitación del contrato para la producción de un audiovisual que invite a los espectadores a vivir la experiencia de una visita virtual a la villa en la Baja Edad Media. Se presentó una séptima empresa, pero su propuesta llegó fuera de plazo.
Las empresas admitidas en la presentación de documentación en la fase administrativa de la Mesa de Contratación son: Invelon Technologies SL, Innoarea Projects SL, Proyectos Inmersivos SAU, Sawia Media SL, Telefónica soluciones de Informática y Comunicaciones de España SAU y Caronte Patrimonio SL (se le ha requerido completar información).
Según consta en el contrato licitado en 139.997 euros, la realización de este audiovisual debe adaptarse al guión que será facilitado por el Ayuntamiento de Avilés. Además, deberán aportar el suministro de los equipos necesarios para la reproducción de dicho audiovisual: cuatro gafas de realidad virtual, monitor táctil y ordenador. La empresa que resulte adjudicataria tiene cuatro meses de plazo para entregar el trabajo. El objetivo de esta nueva experiencia es que sea totalmente inmersiva. Por ello se prestará especial atención al realismo de las escenas que habrá de corresponderse con la época histórica de finales del siglo XV en Avilés.
