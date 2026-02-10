Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agotadas las entradas para el concierto de "El León de Oro" en el Niemeyer

El espectáculo será el domingo al mediodía en la cúpula del centro cultural

Una actuación del coro El León de Oro.

Una actuación del coro El León de Oro. / Ángel González

I. G.

Avilés

"El León de Oro" ha agotado todas las localidades para el concierto que ofrecerá el próximo domingo día 15 al mediodía en la cúpula del Centro Niemeyer. El reconocido coro luanquín y uno de los más laureados del país presentará en Avilés un programa titulado "Deafening Silence" (silencio ensordecedor, en inglés), y pensado para aprovechar al máximo las cualidades acústicas del recinto y la riqueza expresiva de la voz coral, exponen desde el centro cultural de la ría.

"Deafening Silence": Una experiencia de música coral profunda

La coral dirigida por Marco Antonio Garcia de Paz invita con este espectáculo al público a "adentrarse en una experiencia musical que interpela y conmueve, explorando las tensiones del mundo actual desde la profundidad expresiva de la voz humana". El programa plantea preguntas incómodas y necesarias, utilizando la música coral como herramienta para cuestionar nuestro tiempo y conectar con lo esencial.

Éxito rotundo y "sold out" en la cúpula del Niemeyer

Noticias relacionadas

El sold out de los "leones" confirma, una vez más, la extraordinaria conexión de El León de Oro con el público y consolida su posición como una de las formaciones corales de referencia, tanto por la excelencia artística de sus interpretaciones como por la coherencia y ambición de sus propuestas musicales, exponen desde el Centro Niemeyer, que destacan a su vez la "espectacular acústica" de la cúpula en el que será, avanzan, uno de los acontecimientos culturales destacados de la temporada.

