El Ayuntamiento de Avilés hace el acto de entrega de premios a los participantes de las campañas comerciales y gastronómicas impulsadas por la UCAYC

Este martes fue el acto de entrega de premios en el Ayuntamiento de Avilés de la campaña organizada por la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAYC), en colaboración con el Consistorio, de dinamización y promoción comercial #SALdecompras y que, además, sirvió como incentivo para impulsar el consumo en vísperas de la Navidad. Asimismo, alrededor de las mismas fechas, se organizó un concurso de escaparates de Navidad y una serona de vinos y tapas. En total, participaron 224 establecimientos.

La entrega de premios fue presentada por la concejala de Comercio y Turismo, Raquel Ruiz, quien asegura que "se siguen haciendo este tipo de iniciativas porque cada vez funciona más relacionar eventos y jornadas gastronómicas con el comercio y la hostelería de nuestra ciudad". También añade que "está muy de moda el tema del aperitivo y el tardeo, algo que nos funciona como ciudad y que puede formar parte de nuestra marca".

Hizo hincapié en que "aunque Avilés es una ciudad pequeña, es de las más grandes de Asturias y, de ellas, es la que más se está moviendo", haciendo referencia a que "la calle se llena de actividad a lo largo de todo el año". Cree que "se está notando y, si el invierno fue bueno, el otoño, también". De hecho, apunta que "hemos tenido un 20% más de visitantes de fuera en meses de temporada baja, algo que hasta ahora no se había visto en la ciudad y que entre todos lo hemos conseguido".