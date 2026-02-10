El Ayuntamiento ordena el "cese inmediato de la actividad" de un local de copas de Sabugo "por superar los niveles de ruido permitidos"

El Ayuntamiento de Avilés, tras una denuncia de los vecinos, como así ha confirmado, ha ordenado "el cese inmediato de la actividad de bar ubicado en calle Carreño Miranda nº 8, tras comprobarse que superaba los niveles de ruido admisibles y no se ajustaba a las condiciones establecidas en su licencia". Este local ha estado en los últimos días en el ojo del huracán por un par de trifulcas que derivaron en sendas intervenciones policiales.

La decisión se adopta tras las actuaciones de inspección realizadas por los servicios municipales, que confirmaron la existencia de niveles acústicos superiores a los límites permitidos por la normativa vigente, concretamente los establecidos en el Real Decreto 1367/2007, que regula los valores máximos de emisión y transmisión sonora en actividades clasificadas, según fuentes municipales.

Como consecuencia, el Ayuntamiento ha procedido al precintado del local y a la suspensión de su actividad.

"La reapertura únicamente podrá autorizarse una vez que la entidad titular implante las medidas correctoras necesarias y acredite, mediante un informe de medición acústica, el cumplimiento de los niveles de ruido exigidos. En caso de requerir obras, deberá solicitarse previamente la correspondiente licencia municipal", precisaron.

Asimismo, la resolución ha sido trasladada a la Jefatura de la Policía Local, encargada de garantizar el cumplimiento del cese de actividad y del precinto.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso en el caso del barrio de Sabugo con la protección del descanso vecinal, el cumplimiento de la normativa y la convivencia en el municipio.

Intervención policial el lunes de madrugada a las puertas de un local de copas de Cervantes. / LNE

En el Carbayedo

En el Carbayedo, entre tanto, agentes de la Policía Local detuvieron en la madrugada del lunes a un hombre "como supuesto autor de un delito de desobediencia y resistencia". La intervención se produjo tras recibir una llamada de una vecina manifestando que un individuo se encontraban a la puerta de un local de copas de la avenida Cervantes vociferando y profiriendo insultos contra otros clientes del citado establecimiento.

A la llegada de los agentes, el detenido se encontraba a las puertas del establecimiento en cuestión y fue acompañado por los policías desplazados -cuatro coches patrulla, en total- hacia Álvarez Gendín, momento en el que, según el relato policial, comenzó a insultarles y a amenazarles. "Tras repetidas peticiones de que depusiera su actitud, y haciendo caso omiso, fue detenido y trasladado al HUSA dado el alto grado de excitación que presentaba", explicaron medios policiales.

El incidente generó importante malestar en el barrio, concretamente entre los vecinos de Cervantes, que llevan ya años reclamando que se tomen medidas paliativas que favorezcan el descanso nocturno.