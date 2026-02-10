Bombones, cosmética, tatuajes, joyas o un ramo de flores: este San Valentín acertarás seguro con las propuestas más originales de los comercios de Avilés

A pesar de que para sorprender a esa persona especial no hace falta una fecha concreta, San Valentín es sin duda, ese día más que señalado para tener un detalle dulce, imborrable y hecho con mimo.

Con el tiempo, esta festividad ha evolucionado, adaptándose a los nuevos tiempos y diversificando las opciones para regalar. Desde cajas de bombones personalizadas, a ramos de flores donde las rosas, siempre asociadas al amor, dejan paso a tulipanes o ramos con flores variadas.

Las tarjetas regalo también son una buena alternativa para que esa persona a la que tanto quieres pueda elegir un cambio de look o un tatuaje y si lo que buscas es dejar sin palabras a tu pareja, una joya única y hecha de forma artesanal seguro que consigue el efecto esperado.

Los amantes de la cosmética también están de suerte, ya que es un mundo que ofrece todo un abanico de productos para todos los gustos y necesidades.

Este San Valentín descubre lo fácil que es sorprender a esa persona especial con las mejores ideas que puedes encontrar sin salir de la comarca de Avilés.

Perfumería Sylvia

Regalar un perfume siempre es una elección acertada porque trasciende lo material y deja un recuerdo imborrable que evocará emociones y sensaciones únicas durante largo tiempo. Es un gesto elegante que además demuestra conocimiento profundo de los gustos de la persona a la que se obsequia.

Una de las perfumerías de Avilés que combinan experiencia, trato cercano y productos exclusivos es Perfumería Sylvia.

Este negocio familiar es el sueño hecho realidad de Sylvia, quien creció entre perfumes y cosmética gracias a su madre.

Perfumerías Sylvia / Pablo Solares

Con una trayectoria de más de una década, Sylvia ha convertido este espacio, ubicado en la céntrica calle de La Fruta, en un referente no solo en perfumes selectivos y cosmética de alta calidad, sino también en servicios de estética. Su hija, Flor María, dirige un completo centro de estética dentro de la perfumería.

En Perfumería Sylvia se encuentra una amplia gama de perfumes nicho y selectivos, cosmética avanzada y tratamientos personalizados para cada tipo de piel. Ahora, para celebrar San Valentín, los clientes podrán disfrutar de un 5% adicional en todos los artículos con la firma de bisutería Anartxy y por compras superiores a 40€ te regalan un perfume onírico, hasta agotar existencias.

Perfumería Sylvia Perfumería Sylvia Dirección: Calle la Fruta, 3, Avilés Redes sociales: Instagram Facebbok

AC Joyerías

Nos gustaría que el amor fuese eterno, pero sabemos que en ocasiones es efímero. En cualquiera de los casos regalar joyas asegura que la persona amada te tenga presente, posiblemente, durante el resto de su vida, ya que una joya suele conservarse pase lo que pase en el futuro. Cada pieza, ya sea un delicado colgante, unos pendientes con brillantes, un anillo o una pulsera con significado especial, captura la esencia de vuestra relación forjando un lazo emocional que trasciende la ocasión. En un mundo volátil, las joyas ofrecen valor intrínseco, durabilidad y versatilidad, pudiendo lucirse en el día a día o en momentos memorables, y reflejan un gusto refinado tanto de quien la regala como de quien la recibe. Además, aportan un toque de lujo haciendo de San Valentín el pretexto ideal para un regalo que brilla con promesas de futuro.

En AC Joyerías saben mucho de ello. Una joyería de Avilés donde el oficio sigue vivo. Detrás están Chema y Amaya, dos profesionales que trabajan la joya desde el origen, con taller propio y una forma de entender el comercio basada en la cercanía, la honestidad y el trabajo bien hecho. Creación artesanal, reparaciones y piezas con valor emocional definen esta joyería con raíces profundas.

AC Joyerías / Pablo Solares

En AC Joyerías tienen claro que este oficio no se aprende solo en formaciones. Se aprende trabajando, resolviendo problemas reales y enfrentándose al día a día del taller.

Entre sus señas de identidad destaca que el taller se encarga de realizar todo el proceso completo. Fundición, laminado y creación final de cada pieza. Cuando llega un diseño complejo o una idea poco común, lo afrontan con ilusión. Amaya aporta una gran capacidad para interpretar ideas y transformar referencias en joyas reales. Puede ser un dibujo, una foto o una joya vista en cualquier lugar. A partir de ahí, la adaptan y la crean de forma personalizada.

Una buena opción para sorprender a tu persona especial con una pieza única, que refleje lo que sientes por ella.

Studio 21

Regalar un tatuaje es una elección audaz y profundamente personal que transforma un simple obsequio en una marca eterna de conexión y compromiso. Captura emociones, recuerdos compartidos o símbolos de amor en la piel, adaptándose a la historia única de la pareja y convirtiéndose en un recordatorio indeleble de ese vínculo especial. Puedes regalar un bono para que la persona elija su tatoo o invitar a una experiencia que fortalece la intimidad y la confianza. Para San Valentín, es el pretexto ideal para un regalo que no solo adorna el cuerpo, sino que inscribe promesas de futuro en la narrativa personal de quien lo recibe, siempre que se elija con sensibilidad y consenso mutuo.

Studio 21 pasó de ser un sueño a hacerse realidad de manos de Jeesse Signoretti, italiana afincada en Asturias que buscaba combinar el mundo del tatuaje y la peluquería para crear un concepto diferente. Una fusión que refleja que “el cuerpo es un lienzo”, cuenta Jeesse.

Y es que el centro es un lugar donde el arte, la belleza y la cultura se integran. "Cada cliente llega con una historia que contar y aquí, con empatía y amor hacia lo que hacemos, creamos arte", añade la responsable.

Studio 21 / Pablo Solares

Para conseguir ese resultado, es importante cuidar cada mínimo detalle, empatizar y moldear las ideas de los clientes. "El proceso artesanal que hay detrás de cada trabajo no es solo “trabajo estético, es pasión, es disciplina, es constancia". Ubicados en Corvera, el equipo de Studio 21 seguirá dando lo mejor "porque de eso se trata, de dar lo mejor a los clientes".

De cara a San Valentín, en el centro se puede encontrar desde tarjetas regalo, disponibles durante todo el año, ya sea para cumpleaños o aniversario. "Pero en el mes del amor, la oferta es realmente tentadora: ¿qué mejor regalo que algo que dure toda la vida? ya sea para tu pareja o para ti mismo. Con la tarjeta regalo te llevas un detalle y un descuento del 30% en tu próximo tatuaje", revela Jeesse.

Studio 21 Dirección: C/ Alejandro Casona 21, Las Vegas, Corvera. Teléfono: 623 03 70 40 Redes sociales: Instagram Facebook @studio 21

Confitería Vidal

Regalar dulces en San Valentín es un gesto clásico, sensual y casi infalible. Tartas y pasteles especiales o bombones no solo deleitan el paladar, sino que transmiten mimo, tentación y placer inmediato. Es el regalo que se comparte en el momento, que genera risas, caricias y conversaciones relajadas mientras se saborea, y que convierte la celebración en algo íntimo y goloso. Además, representa la dulzura literal del amor: efímero en el paladar, pero muy dulce en el recuerdo.

Y hablar de dulces en Avilés es hablar de Confitería Vidal sigue siendo una empresa familiar comprometida con la excelencia. Cada día, el equipo trabaja con el mismo entusiasmo y dedicación con la misión de continuar creciendo y adaptándose a los tiempos, sin perder jamás la esencia que los caracteriza: un servicio cercano, productos de alta calidad y un profundo respeto por la tradición repostera.

Confitería Vidal / Pablo Solares

Este año y con San Valentín a la vuelta de la esquina, la confitería te ofrece una cuidada selección de bombones artesanales, elaborados con los mejores ingredientes y todo el cuidado y cariño que merecen estos pequeños placeres de la vida.

Y es que en Confitería Vidal son expertos en aunar tradición y creatividad, ya que a partir de materias primas naturales y de primera calidad elaboran todos sus productos. Una muestra de que es posible cuidar la tradición a la vez que se innova con nuevas y originales creaciones y sabores.

Quienes busquen un regalo dulce diferente, en Confitería Vidal encontrarán una amplia variedad. Acude a cualquiera de sus locales en Avilés o Piedras Blancas y elige el detalle perfecto para regalar dulzura.

Confitería Vidal Avilés Dirección: Calle La Cámara, 77 Teléfono: 985 56 92 06 Avilés Dirección: Calle José Cueto, 20 Teléfono: 984 08 98 37 Piedras Blancas Dirección: Calle Ramiro I, 20 Teléfono: 985 50 73 27 Redes sociales: Instagram página web

Flores Leymar

Las flores consolidan su lugar como un regalo infalible de San Valentín, reinterpretadas desde una mirada actual y sofisticada. Lejos de lo obvio. Arreglos florales que apuestan por paletas sutiles, diseños depurados y una estética cuidada que dialoga con las tendencias de lifestyle y lujo accesible. Elegantes y atemporales, las flores funcionan como una elección que comunica buen gusto, sensibilidad y atención al detalle, confirmando que, en materia de regalos, la elegancia también puede ser sencilla.

Ubicada en Piedras Blancas, Flores Leymar, se forma tras una larga tradición familiar. Con más de 38 años de experiencia, el único objetivo de sus profesionales es hacer que cada cliente sea único, adaptándose a todos y a cada una de las peticiones de quienes entran a Leymar.

Su vocación ha estado marcada por ofrecer una excelente calidad, diseñando arreglos con las diferentes flores de temporada, siguiendo siempre las tendencias de color y decoración.

Flores Leymar / Pablo Solares

Y siguiendo esas nuevas tendencias, los jóvenes sobre todo, han empezado a prescindir del típico ramo de rosas para san Valentín, optando por ramos primaverales, donde los tulipanes son los verdaderos protagonistas.

Un regalo en forma de flor que llena de ilusión a quien lo recibe, la misma alegría que pone María Ferrero en elaborar los arreglos. "Es gratificante porque el cliente viene con la ilusión de hacer un regalo especial. Al final es regalar alegría y afecto a otra persona y eso hace que nos impliquemos y pongamos todo nuestro cariño", cuenta Ferrero. Tras más de tres décadas de historia, Flores Leymar es ejemplo de que es posible adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia y la mejor elección para acertar regalando flores en San Valentín.