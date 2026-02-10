Colas en Avilés en la apertura de un gigante malagueño de la cosmética y la perfumería, que ocupa el local que fue de Inditex

Tres años después del cierre de Bershka en el centro de Avilés, una popular cadena de perfumería y cosmética ocupa su lugar en la ciudad. Se trata de la malagueña Perfumerías Primor, con ya dos tiendas en Asturias, concretamente en Oviedo y en el centro comercial Parque Principado, en Siero. Además hay planes de apertura en Gijón, ocupando la antigua sede de Telefónica, en plena calle Corrida.

La firma llega a la comarca avilesina dos años después de anunciarse su apertura, pero ya es una realidad. Desde este lunes, día 9, Primor ocupa el gran local que fue de Inditex durante años. Bershka bajó la persiana definitivamente en noviembre de 2023, lo que supuso el adiós del imperior textil de Inditex de Avilés. Primero se fueron otras grandes marcas de Amancio Ortega como Massimo Dutti, Zara o Pull & Bear.

Precios "imbatibles"

Primor inició su andadura en la calle del Doctor Graiño con colas. Y es que sus precios en el sector son "imbatibles". La cadena malagueña lo tiene todo en perfumería y cosmética y su lema es que "la belleza debería estar al alcance de todo el mundo". Para ello, la cadena trabaja por ofrecer "los mejores productos a los mejores precios". No solo en sus tiendas físicas, sino también en la web. Aunque Primor está en pleno proceso de expansión por España, abriendo tiendas de norte a sur, la compañía lleva más de 70 años de historia. En concreto, fue fundada en 1953 como un sueño familiar.

Primor cuenta con 250 puntos de venta en todo el mundo. Solo en España son 206 tiendas. El grueso de ellas están en Málaga (41) y Madrid (359). Precisamente en la capital española, la cadena abrió este año "la tienda más bella del mundo". Un flagship, ubicado en el número 9 de la calle Preciados, en pleno corazón de Madrid, y con un espacio de seis plantas y 2.100 metros cuadrados. Todos los establecimientos de Primor llaman la atención por su espectacular decorado, lleno de luces y formas que cubren hasta el techo, pero lo de Preciados de Madrid es otro nivel. Parece un museo de productos de cosmética y perfumería.

En Asturias desde 2023

La primera tienda Primor llegó a Asturias en noviembre 2023 y fue a la calle Uría de Oviedo. La segunda subió la persiana un mes más tarde en el mayor centro comercial de la región: Parque Principado, que ha mostrado al Ayuntamiento de Siero su intención de crecer en el concejo con nuevos espacios y nuevas firmas.

¿Qué se puede comprar en Primor?