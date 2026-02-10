Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gozón organiza un concurso de disfraces el lunes 16 en Luanco

Las inscripciones ya están abiertas en la oficina de turismo del Museo Marítimo

El espacio de circo en el interior de la carpa del parque Zapardel de Luanco en un imagen de archivo.

I. G.

Luanco

El Ayuntamiento de Gozón ha organizado un concurso de disfraces para el próximo lunes 16 de febrero, coincidiendo con las vacaciones escolares con motivo del Antroxu. La cita será en el parque Zapardel a partir de las 17.00 horas. Las personas interesadas en participar deberán inscribirse en la oficina de Turismo, situada en la planta baja del Museo Marítimo de Asturias, en la calle Gijón de Luanco antes del próximo día 15.

Categorías y premios del certamen

El concurso entregará tres tipos de galardones, uno por categoría. Así se premiará el mejor disfraz individual, la mejor caracterización familiar y el mejor disfraz grupal. Un jurado analizará la originalidad del disfraz así con la elaboración del mismo, la puesta en escena y la coordinación en el caso de que sean categorías grupales.

Criterios de valoración del jurado

El uso de música y su vinculación con el atuendo también será valorado por el jurado. El premio se dará a conocer el mismo día del concurso, convirtiendo el parque Zapardel en el epicentro de la celebración del Antroxu en Gozón.

