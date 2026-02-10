Un juzgado falla que el Ayuntamiento vulnera los derechos del sindicato Avanza
La sentencia ordena al Consistorio cursar en plazo su respuesta a las solicitudes de información sindical formuladas e identificadas en el expediente administrativo".
N. M.
Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Oviedo ha reconocido la vulneración de los derechos fundamentales del sindicato Avanza por parte del Ayuntamiento de Avilés.
La sentencia, dictada el pasado jueves 5 de febrero, establece que la actuación del Ayuntamiento de Avilés, "consistente en la denegación presunta y continuada de las solicitudes de información formuladas por el sindicato recurrente", ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical "en su vertiente de derecho a la actividad sindical y al acceso a la información necesaria para su ejercicio efectivo".
El fallo ordena al Ayuntamiento de Avilés "el cese inmediato de la conducta lesiva y el restablecimiento del sindicato recurrente en la integridad de su derecho, obligándole a dictar respuesta expresa "motivada y en plazo respecto de las solicitudes de información sindical formuladas e identificadas en el expediente administrativo".
La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, rechaza la indemnización de 7.500 euros solicitada por Avanza "al no constar acreditado un daño moral autónomo y susceptible de compensación económica, ni resultar necesaria dicha compensación para la reparación plena del derecho fundamental lesionado".
En un comunicado, Avanza ha recalcado que es el sindicato más representativo en el conjunto del Ayuntamiento de Avilés y de sus fundaciones, y ha explicado que la información denegada por el consistorio está relacionada con la acción sindical y la defensa de los intereses de la plantilla, como la gestión de personal, plazas vacantes en la estructura, estado de procesos selectivos, retribuciones y complementos abonados, o bolsas de empleo temporal. E
