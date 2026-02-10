Mario Fernández García-Pulgar: fantasía en situación de “turisteo” en los ventanales de la ESAPA
La muestra permanecerá hasta el 8 de junio
Mario Fernández García-Pulgar, ovetense, es artista y diseñador gráfico. Se formó en la ESAPA, que es la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias con sede en Avilés. "Soy de la promoción 2014", reconoció este martes, que inauguró la exposición "Dungeon Tourist" en los ventanales del centro que miran al parque del Muelle. "Dungeon Tourist" es fantasía en situación de "turisteo". "Durante tiempo trabajé en la industria de los juegos de mesa y esta exposición trata el género de la fantasía desde un visual completamente contrario al que se suele tener. Busca lo diferente, el minimalismo, el monocromático, el color rosa.. Son personas típicos de fantasía en situaciones de turisteo", explicó el autor a este diario. García-Pulgar reconoció sentir "ilusión" por poder exponer "en el sitio donde estudié".
La muestra se podrá observar desde el exterior del centro educativo hasta el 8 de junio. A la inauguración asistió la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, arropada por Blanca Prendes y Arancha Montejo, ambas de la ESAPA y Ana Isabel Barrio, directora de la Factoría Cultural. Estuvieron también los padres del artista, María Jesús García-Pulgar y Javier Fernández, todos ellos en la imagen que acompaña estas líneas.
Mario Fernández García-Pulgar se presentó como un enamorado de la fantasía, el diseño de personajes, la creación de mundos propios y la ilustración. Tras graduarse en Diseño Gráfico terminó trabajando en una empresa de marketing en Berlín. Dos años después regresó a Asturias para trabajar en remoto para una empresa de juegos de Alemania. Esto despierta en él una pasión por participar en proyectos relacionados con el ocio y el entretenimiento. Un interés que le lleva a especializarse y trabajar en el arte 2D para videojuegos, una industria que ama desde pequeño y que aúna todos sus intereses artísticos y profesionales.
A través del ventanal de la ESAPA, proyecto en el que colabora la Factoría, la Escuela de Arte quiere mostrar su agradecimiento a Avilés, la ciudad que la acoge desde hace más de veinte años, y compartir con sus habitantes el trabajo creativo e investigador que en ella se realiza, según explicaron. Así desde la enorme ventana que mira al Muelle se exponen trabajos tanto del campo del Diseño como de Conservación y Restauración.
