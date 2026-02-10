Mariví Monteserín comparecerá en la Junta para explicar las cuentas de Avilés en 2022

Mariví Monteserín comparecerá en la Junta el próximo 19 de febrero. Lo hará en la comisión de Hacienda y a petición del Partido Popular para dar explicaciones sobre los reparos de la Sindicatura de Cuentas al "Informe definitivo de fiscalización financiera y de cumplimiento del Ayuntamiento de Avilés" del ejercicio 2022, un informe publicado por el ente regional el pasado 28 de octubre. Asimismo, también comparecerá el síndico mayor, Roberto Fernández Llera.

El PP ya había denunciado el pasado mes de noviembre que el informe de fiscalización financiera del Ayuntamiento había sido "demoledor". Aseguraban que dejaba "un desfase de 18 millones de euros" en la contabilidad del municipio y sembraba las dudas sobre el estado de las arcas municipales. "No sabemos, en realidad, cuál es la imagen fiel de este Ayuntamiento en lo que tiene ver con sus cuentas con su transparencia", aseguró por aquel entonces la portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares, en una comparecencia en la que estuvo acompañada por el diputado autonómico regional José Ramón Cuervas Mons, que ya había anunciado por aquel entonces que pedirían la comparecencia de Monteserín y del Síndico Mayor en una comisión de Hacienda.

Pues fue dicho y hecho, porque ya hay fecha para que Monteserín pueda explicar los reparos que figuran en el informe de la Sindicatura. Será el 19 de febrero a las 9.30 horas. Allí, la Alcaldesa, que según fuentes municipales asistirá a la cita (tendría derecho a no hacerlo), responderá sobre los reparos puestos por la Sindicatura, que se centra, fundamentalmente, en la sobrevaloración del inmovilizado material, de al menos 18 millones de euros; deficiencias en el inventario; excesiva temporalidad en la plantilla (el estudio data de antes de los últimos procesos de estabilización); la predominación y alta reiteración de la mayoría de subvenciones nominativas; o la catalogación de patrocinios que, a juicio del ente, encajarían mejor como subvención.

Noticias relacionadas

Este asunto también se trató en el Pleno de noviembre, en el que la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, defendió la gestión del gobierno local. "La Sindicatura de Cuentas emite una opinión ‘favorable con salvedades’ sobre la auditoría financiera. Es más, afirma que toda la documentación analizada expresa ‘en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables y presupuestarios contenidos en el mismo’". Es decir, explicó Ruiz, que "no solo el Ayuntamiento es transparente en sus cuentas, sino que la Sindicatura confirma que el cumplimiento con el marco normativo aplicable es total. Esther Llamazares debería retractarse de esta acusación".