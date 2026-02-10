Obras en una zona histórica de Avilés: obligan a demoler la cubierta de uno de los edificios de la muralla
La propiedad tiene un plazo de siete meses para consolidar la envolvente del edificio
Para prevenir antes que lamentar, el Ayuntamiento dictó el pasado 13 de enero una orden de ejecución de la demolición de los casetones de la cubierta de uno de los edificios situados junto a la antigua muralla, en la calle Llano Ponte, además de la retirada de escombros y la instalación de andamios de protección. Asimismo, el Consistorio también exigió a la propiedad que en el plazo máximo de 8 meses ejecute la consolidación de la envolvente del edificio, previa presentación del correspondiente proyecto que deben presentar en un plazo máximo de 4 meses. A finales de enero, los dueños del inmueble ya solicitaron la instalación del andamio y ya están en marcha las labores para demoler la cubierta, a fin de evitar riesgos.
