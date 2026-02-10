El pago de una deuda de 12.000 euros, la firma de un contrato y la vuelta de la publicidad a la camiseta: el último capítulo de la crisis entre Ayuntamiento y Real Avilés

El último capítulo (hasta el momento) de la crisis entre el Ayuntamiento y el Real Avilés tiene tres actos: el pago de una deuda de 12.000 euros por parte del club, la firma del convenio de patrocinio de la camiseta (pendiente de la rúbrica del presidente, Diego Baeza) y el regreso (ya anunciado por el presidente blanquiazul) del lema "Avilés ciudad milenaria" al pecho de la zamarra realavilesina.

El primero de estos actos se produjo el viernes. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Real Avilés abonó 12.000 euros que tenía pendientes de pago al Ayuntamiento de gastos derivados de la concesión del estadio Román Suárez Puerta en 2023.

Este abono dio paso al segundo acto: el de la firma del patrocinio. El Ayuntamiento ya ha remitido al club el acuerdo por el que de las arcas municipales se pagarán 150.000 euros (IVA incluido) por la publicidad institucional de la camiseta. Fuentes consultadas por este periódico señalan que una vez el convenio sea devuelto rubricado al Consistorio, será certificado por la secretaría municipal. Posteriormente, el Real Avilés deberá emitir una factura por importe de esos 150.000 euros (IVA ya incluido) que, posteriormente, el Ayuntamiento abonará como a cualquier otro proveedor. Según ha podido saber este diario, lo habitual es que los pagos se efectúen los días 5 y 20 de cada mes; si bien, en esta situación se hará lo posible por ejecutar el pago lo antes posible.

Y esto es lo que parece llevar al tercer acto. Tal y como aseguró este martes en la "Cadena Ser" Baeza, su intención es que los jugadores vuelvan a saltar al campo con la publicidad institucional de Avilés el domingo (12.00 horas), en el Campo Municipal de Barreiro, donde los blanquiazules se enfrentarán al filial del Celta de Vigo. Pese a ello, el máximo dirigente blanquiazul no ha dado por cerrada totalmente la crisis entre club y Consistorio.