Presentación en Avilés del último número de "El Baluarte"

El número 16 de la revista-anuario "El baluarte" que edita la Asociación Amigos de Cudillero se presentó este lunes en Avilés, en un acto presidido por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín. También estuvo del alcalde de Cudillero, Carlos Valle; los periodistas Francisco López Jiménez y Cristina del Río, así como el presidente de Amigos de Cudillero, Juan Luis Álvarez del Busto, y Armando Arias como anfitrión y presidente de la Asociación cultural "La Serrana". Este número de "El Baluarte" suma 168 páginas, con unos 60 colaboradores gráficos y literarios.