Primer paso para el inicio de las obras del Albergue Refugio de Animales mancomunado liderado por Avilés

Un paso más para el inicio de las obras del Albergue Refugio de Animales (ARA) mancomunado liderado por Avilés. La presidente del consorcio de la instalación aprobó este martes el Plan de Seguridad y Salud de la instalación, paso previo al inicio de las obras, adjudicadas a Tragsa, tal y como asegura el concejal de y presidente del consejo de administración del consorcio, Pelayo García.

"Los trabajos que hemos realizado a lo largo de este año nos permiten abordar el objetivo principal que tenemos todos los ayuntamientos que participamos en el Consorcio, garantizar que la infraestructura que vamos a construir, el Albergue Refugio de Animales, se desarrolle con las máximas garantías jurídicas y técnicas para cumplir el objetivo principal que tenemos como ayuntamientos: garantizar el bienestar animal en esta nueva infraestructura", destaca García, que también señala que la semana que viene habrá reunión del consejo de administración del consorcio para la aprobación de sus presupuestos. "Se trata de un proyecto complejo, en el que hemos conseguido ponernos de acuerdo trece ayuntamientos, hemos conseguido negociar con el Principado de Asturias un convenio de colaboración, hemos conseguido que se establezcan los mecanismos para poder utilizar a Tragsa como un medio propio, hemos conseguido definir el proyecto, hemos conseguido definir presupuestariamente la actuación y, en estos momentos, lo que queremos es que se ponga en marcha a la mayor brevedad posible la obra", ahonda el edil.