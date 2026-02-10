Los próximos pasos para sellar (y pagar) el patrocinio anunciado por el Ayuntamiento al Real Avilés: un borrador de convenio sobre la mesa y el inmediato ingreso de las cantidades adeudadas

La guerra entre el Real Avilés y el Ayuntamiento vivió este lunes un nuevo capítulo. Tras la reclamación del club de 300.000 euros por los retrasos a la hora de abonar tanto la subvención nominativa como el acuerdo de patrocinio entre ambas entidades, el Consistorio avilesino cedió este lunes, tras un tenso fin de semana entre gobierno local y club, y se puso en contacto con la entidad presidida por Diego Baeza para comunicar que se han dado pasos adelante en el proceso de pago. Ambas entidades trabajan ya en un borrador del acuerdo de patrocinio y desde el gobierno local se han comprometido a realizar el abono en un plazo de 48 horas. Mientras eso sucede, la dirección del club blanquiazul estudia el documento que este lunes le hizo llegar el Consistorio para ratificar, siete meses después, el acuerdo anunciado en verano.

Ante la polémica que ha suscitado este asunto en la ciudad, el PP ha anunciado pedirá un pleno extraordinario para analizar todo lo ocurrido entre ambas instituciones, tanto por las subvenciones como por el estado de la concesión del estadio Román Suárez Puerta.

El Real Avilés hizo público el sábado su enfado con el Ayuntamiento. Tras meses esperando el pago del acuerdo de patrocinio, por el cual el conjunto blanquiazul luciría en el pecho el eslogan "Avilés, Ciudad Milenaria", y la subvención nominativa, el equipo saltó al césped de Espiñedo sin la publicidad del Ayuntamiento y lució la de la empresa Argha Group. La actual presidencia, encabezada por Diego Baeza, no solo no admite la demora que se acumula en el abono, sino que, además, se dice dispuesta a realizar una reclamación "amparada en la ley" que elevaría a cerca de 300.000 euros el pago a realizar por el Ayuntamiento, incorporando daños por lucro cesante.

La postura municipal

Fuentes del Ayuntamiento aseguraron que se "van a cumplir los compromisos adquiridos", tanto con la subvención nominativa como con el patrocinio. Sin embargo, ahora el asunto está en manos de los juzgados por unos embargos de hace cerca de 20 años, con la anterior dirección. Estos embargos chocan de manera frontal con el anuncio que hicieron las dos entidades en julio. En ese momento el club anunció que había resuelto todas las deudas que había dejado la anterior presidencia, y el gobierno local lo certificó. Sin embargo, tras el análisis por parte de los servicios jurídicos municipales de la situación del club, hace escasas semanas fueron hallados unos embargos (de una etapa anterior en la presidencia y correspondiente a los ejercicios 2008 y 2012) por los que no podían tramitar el pago ni de la subvención nominativa, aprobada en diciembre. Respecto al acuerdo de patrocinio, el contrato sigue sin firmarse siete meses después. Y el asunto de los embargos está en manos de los Juzgados de Avilés.

Pleno y junta de portavoces

"El gobierno de Avilés no solo está demostrando incapacidad, sino que es rehén de su propio desgobierno. Una vez más, el oscurantismo, la soberbia y la inoperancia con la que actúa, por sistema, el Partido Socialista avilesino colocan a la ciudad en una situación penosa y la exponen al descrédito público. Es lamentable", criticó Esther Llamazares, portavoz del PP.

Por su parte, Vox consideró "una auténtica vergüenza que cada día que pasa sale una nueva deuda del Ayuntamiento con el club". "Exigimos que se esclarezca de una vez por todas a cuánto asciende la deuda correspondiente a los compromisos adquiridos por parte del Ayuntamiento con el club y que se subsane cuanto antes", dijo Arancha Martínez Riola.

En Podemos tildan ya de "dantescas" las circunstancias que rodean las relaciones entre Ayuntamiento y club. "Solicitaremos una nueva reunión de portavoces, pues no sabemos cómo se pudo torcer tanto desde la última reunión que se mantuvo, en la que hubo una gran sintonía entre todas las partes", aseguró su portavoz, David García.