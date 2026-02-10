Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Siete agrupaciones participarán en el certamen de bandas de Semana Santa de Avilés

La cita será el próximo 14 de marzo por las calles de Avilés

Un concierto benéfico en la Casa de Cultura recaudará fondos para la fundación Cris contra el cáncer

Integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en una imagen de archivo.

Integrantes de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en una imagen de archivo. / Mara Villamuza

I. G.

Avilés

Siete agrupaciones musicales participarán en el certamen de bandas de Semana Santa previsto para la Pascua. Tres agrupaciones son de Avilés y el resto proceden de León, Galicia, Oviedo y Valladolid. La asociación cultural de bandas de Semana Santa "Villa de Avilés" presentará el cartel el próximo sábado 21 de la actividad que llenará las calles de la ciudad el próximo 14 de marzo para impulsar así la música cofrade. La cita contará con la presencia de la Fundación Cris contra el cáncer, que será la entidad beneficiaria del concierto que esas bandas ofrecerán dos semanas antes de la celebración de la Semana Santa en Avilés, ya que el Domingo de Ramos está fijado para el día 29 del próximo mes.

Pasacalles por el casco histórico y concierto solidario

La cita del próximo día 14 comenzará con un pasacalles por el casco histórico y continuará con un gran concierto que se desarrollará en el auditorio de la Casa de Cultura al que se accederá con un donativo de tres euros.

Bandas participantes y representación de las cofradías

La representación avilesina de este certamen correrá a cargo de las bandas de las cofradías Nuestra Señora de los Dolores, Jesusín de Galiana y Jesús de la Esperanza. A la cita se sumarán otras agrupaciones como la del Santo Cristo de la Bienaventuranza, de León, y la de Nuestra Señora de la Misericordia, de Viveiro (Lugo).

La asociación cultural de bandas de Semana Santa "Villa de Avilés" contará en la presentación con la presencia de representantes de la fundación Cris contra el cáncer, así como miembros de las cofradías avilesinas y una representación de las bandas participantes en el certamen del próximo 14 de marzo.

TEMAS
