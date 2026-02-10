Los sindicatos de Saint-Gobain en Avilés presentan su plataforma unitaria para negociar el convenio: la subida salarial, reducción de jornada laboral y seguro médico, claves
Las centrales exigen un incremento salarial del IPC+1%, una de las grandes reclamaciones de la plantilla
El pasado mes de enero la plantilla de Saint-Gobain rechazó en una asamblea general la propuesta de la empresa para el nuevo convenio colectivo, por entender que suponía un retroceso en sus derechos sociales. Además, del no rotundo a ese nuevo marco laboral, la plantilla puso dos exigencias a sus representantes sindicales: que formasen un frente común para ganar fuerza en la negociación y que el nuevo acuerdo no suponga una merma en el poder adquisitivo de la plantilla.
Los sindicatos tomaron buena nota de estas exigencias, y ya han comenzado a dar los primeros pasos: el primero, constituirse como una plataforma unitaria, en la que forman UGT, CC OO y CSI. La segunda, establecer una hoja de ruta con una serie de "líneas rojas" para la futura negociación: incremento salarial anual del IPC+1%, reducción de la jornada laboral, un seguro médico privado para toda la plantilla y establecer complementos de peligrosidad, son algunas de las propuestas. Estas son todas las demandas:
1. Vigencia y revisión salarial
- El presente Convenio tendrá una vigencia de tres años.
- Incremento salarial anual conforme al IPC real + 1%.
- Se incluirá una cláusula de revisión automática que garantice la actualización al IPC real + 1%.
- En caso de ultraactividad, se aplicará igualmente el mecanismo de actualización salarial IPC + 1% hasta la firma de un nuevo convenio.
2. Reducción de jornada y conciliación familiar
- Reducción de la jornada laboral anual.
- Implantación de un sistema de días compensatorios adecuado a las condiciones de los diferentes puestos (turnos, nocturnidad, fines de semana, etc.).
3. Bolsa de empleo y Comisión de Centro
- Creación de una bolsa de trabajadores/as, con participación sindical, y que dicha bolsa sea la base de las futuras contrataciones indefinidas.
4. Seguro médico
- Implantación de un sistema de salud complementario para toda la plantilla.
5. Complementos festivos especiales
- Se establece un complemento económico de 250 € para quienes trabajen:
- Noche del 24 de diciembre.
- Noche del 31 de diciembre.
- Se introduce como nuevo concepto un complemento de 125 € para:
- Mañana y tarde del 25 de diciembre.
- Mañana y tarde del 1 de enero.
6. Reducción de jornada por antigüedad en trabajo nocturno
- Día de vacaciones adicional por cada múltiplo de 10 años de antigüedad en trabajadores/as nocturnos.
7. Licencias por fallecimiento
- Fallecimiento de familiares de primer grado:
- Ampliación a 5 días de permiso retribuido.
- Fallecimiento de familiares de tercer grado:
- Reconocimiento de 1 día de permiso retribuido.
8. Permiso no retribuido por asuntos personales
- Derecho a un mes de licencia no retribuida por año natural para atender asuntos personales, previa comunicación a la empresa.
9. Artículo 20 – Promoción y vacantes
- Modificación del primer párrafo del artículo 20 para incluir los puestos de nueva creación.
10. Artículo 44 (DDPP)
- Modificación del art. 44 para incluir a los DDPP externos.
11. Plus de formador
- Creación de un plus económico específico para el personal que:
- Realice tareas de formación.
- Asuma funciones de tutoría o instrucción en el puesto de trabajo.
12. Complemento de peligrosidad
- Establecimiento del plus de peligrosidad para los puestos en función de los riesgos a los que estén expuestos.
13. Becas y ayudas al estudio
- Actualización de las becas y ayudas conforme a la nueva legislación vigente.
- Aplicación de una revalorización económica anual.
- Ampliación de beneficiarios y estudios subvencionables.
"La dirección sigue alejada de la realidad;su discurso está basado en el miedo", critica CSI
Tal y como señalan desde el sindicato CSI, este lunes tuvo lugar una nueva reunión de la mesa negociador del convenio colectivo. Según el sindicato, la dirección de la empresa "sigue muy alejada de la realidad, del sentir mayoritario de la plantilla y de lo que está ocurriendo en el centro de trabajo".
Desde el sindicato también aseguran que trataron de presentar a la empresa la nueva plataforma sindical, pero que cuando iban a hacerlo, "en una alarmante falta de respeto y de coherencia con la buena fe negociadora, la empresa decidió levantarse de la mesa". "Desde la sección sindical de CSI lo tenemos claro: no podemos aceptar que sea la empresa quien imponga unilateralmente las condiciones de la negociación ni que abandone la mesa cuando esta no se ajusta a sus intereses.Si esta actitud persiste, en CSI lo tenemos claro: por nuestra parte, este camino solo puede conducir al conflicto", advierten.
