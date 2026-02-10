Vox alerta del "aumento de la inmigración ilegal en Avilés": "Está generando una presión creciente en los servicios públicos"

Vox alerta sobre "el incermento de población inmigrante en situación ilegal" en Avilés. Desde el grupo municipal exigen al gobierno local "explicaciones claras sobre cómo piensa afrontar sus consecuencias". "Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la población inmigrante en Avilés ha aumentado un 30% desde 2021 y, de ese total, aproximadamente la mitad se encuentra en situación irregular. Para Vox, esta evolución está generando una presión creciente sobre los servicios públicos municipales", advierte la portavoz municipal de la formación, Arancha Martínez Riola.

“Esta misma semana el concejal de Servicios Sociales presentaba un informe que refleja un preocupante aumento de población inmigrante en situación de vulnerabilidad, sin ingresos estables y sin capacidad para cubrir sus necesidades básicas”, advierte Martínez Riola, que cuestiona al gobierno local: "Si Avilés lidera la pérdida de población local joven y cualificada, cómo pretende el señor Medina (concejal de Servicios Sociales, de IU) sostener a un número cada vez mayor de personas inmigrantes ilegales en situación de vulnerabilidad cuando los servicios sociales, la vivienda y la sanidad ya están saturados”.

“El ejecutivo municipal, como el central, sigue fomentando el efecto llamada a inmigrantes sin papeles sin ofrecer una explicación clara sobre cómo va a atender a estas personas sin que ello repercuta negativamente en los servicios públicos que deben garantizarse a los vecinos de Avilés”, censura Martínez Riola, que también critica que el Ayuntamiento destine 280.000 euros de los presupuestos municipales a cooperación internacional, “cuando en Avilés hay personas inmigrantes en situación de vulnerabilidad severa y servicios públicos desbordados”. "Esto demuestra la incoherencia de la izquierda”, sentencia.