"Atrévete; ve a por lo que te gusta, aunque no sea fácil": el mensaje desde Avilés por Día de la mujer y la niña en la Ciencia

La comarca avilesina celebró este miércoles diversas actividades con motivo del Día internacional de la mujer y la niña en la Ciencia, la mayoría en centros educativos. El mensaje final: "Atrévete. Ve a por lo que te gusta, aunque no sea fácil y aunque haya materias que se atraviesen. No tengas miedo a probar, a cambiar de idea o a equivocarte. Estudia, explora y confía". Este es el resumen que hicieron desde ASATA, que impulsó una serie de encuentros con un objetivo claro en esto de despertar vocaciones: romper estereotipos, generar referentes cercanos y despertar vocaciones "Steam" desde edades tempranas, conectando escuela, territorio e industria. Con este fin de se distribuyeron ponentes que, en el caso de Avilés, llegaron al colegio Principado.

En este centro participó Ana Fernández Iglesias, responsable del área de Economía Circular y Recursos Sostenibles del Centro Global de I+D de Arcelor Mittal en Avilés, profesora asociada de la Universidad de Oviedo y divulgadora en vocaciones científico-ténicas. Fernández hizo mención a su recorrido formativo, su experiencia en innovación ysostenibilidadd y también a las oportunidades profesionales que ofrece la economía circular en distintos contextos internacionales.

El colegio San Fernando celebró, por su parte, un "Desayuno con científicas", una iniciativa impulsada desde el grupo "Profes con impacto" de MediaLab de la Universidad de Oviedo, en la que ocho científicas e ingenieras (docentes de la Universidad, estudiantes de doctorado e investigadoras en diferentes instituciones), compartieron con estudiantes de 1º de Bachillerato de Ciencias su experiencia académica y profesional. El objetivo, el mismo: fomentar las vocaciones STEAM entre el alumnado.

Alumnado del colegio Principado durante la actividad de este miércoles. / LNE

Así lo explicó Silvia María González, del grupo 'Profes con impacto' de MediaLab, que destacó la importancia de fomentar la entrada de la mujer en los campos científicos. Según apuntó, el sector ofrece "ventajas en la conciliación, en el desarrollo profesional y motivacional, en horarios...". La experta resaltó el hecho de contar con la experiencia de diferentes mujeres, profesionales en diversos campos, para trasladar esta realidad a los jóvenes.

La cita también contó con la presencia de Juan Ramón Pérez, jefe de Estudios de la Escuela de Ingeniería Informática, que aseguró que "todo el mundo está capacitado para acceder a un campo tan interesante como el de la investigación". Para el docente, lo más importante para desarrollar una vocación científica es "la curiosidad, e intentar proporcionar cosas nuevas para la sociedad". "La ciencia es algo básico para cambiar la sociedad a mejor", afirmó.

Las participantes fueron Aitana Sánchez (Marina Civil), Celia Melendi (Informática), Emma Shorter (Biología Marina), Inés Pérez (Telecomunicaciones), Lorena Ferreiro (Ingeniería Mecánica), María del Puerto (Informática), Marta Valledor (Ingeniera Electrónica) y Paula Fernández (Bioestadística). Cada una fue rotando entre las diferentes mesas, de modo que el alumnado pudo enriquecerse con las experiencias de todas ellas. Los jóvenes se mostraron interesados y pudieron plantear todas las preguntas que quisieron a las científicas que nos acompañaron. "Esta actividad nos ha aclarado dudas para nuestro futuro, la carrera, las salidas que tiene...", comentó Carla Noriega, de 1º de Bachillerato de la Salud.

El colegio Luisa de Marillac también celebró el Día de la mujer y la niña en la Ciencia, en este caso con una conferencia de Isabel Pérez Ramos, investigadora de la Universidad de Oviedo. Su charla: “Dimensiones de género del cambio climático y de la lucha ambiental: reflexiones desde las humanidades ambientales”.

Taller de programación en el Colegio Público La Carriona-Miranda / LNE

En el Colegio Público La Carriona-Miranda también celebraron un taller de programación. La actividad fue organizada en colaboración con Valnalón.