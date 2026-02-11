Avilés celebra los “Guisos de invierno” reivindicando el pasado y el futuro de la cocina tradicional: "Es lo que nos une"

"Aunque sean iguales en todos los sitios, cada una es diferente porque cada una tenemos una mano". Lo dice Marujina Delgado, fundadora del restaurante Michem de Villabona (Llanera), uno de los grandes templos regionales del "cuchareo" y ganadora del premio en la categoría regional de la segunda edición del concurso “Guisos de invierno”, organizado por la Mancomunidad Comarca de Avilés y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca, que fueron entregados este miércoles en el Niemeyer. Sus palabras ponen en valor la tradición de los platos de cuchara, como también lo hicieron las de Sacha Hormaechea, el ganador en la categoría nacional: "Cada guiso tiene su personalidad, depende de quién lo prepare. Incluso cuando cometes errores, forman parte de sus perfecciones". Ambos compartieron podio con Ángeles Azabal, campeona en la categoría local, y al frente del Punto de encuentro La Madreña, en La Ferrería, en Avilés, quien reivindicó el trabajo en los fogones.

De izquierda a derecha, David Fernández-Prada, Marujina Delgado, Sacha Hormaechea y Ángeles Azábal. / Mara Villamuza / LNE

Los tres participaron en un coloquio en el que se trató el pasado, el presente y el futuro de los platos de cuchara y la tradición que arrastran. Y es que, mientras las cocineras asturianas piensan que la tradición irá evolucionando, Hormaechea aprovechó sus intervenciones para explicar que, en su opinión, desaparecerá. "Hemos creado una sociedad en la cual comprar los ingredientes para elaborar un gazpacho sale mucho más caro que comprar uno de bote ya hecho", advirtió. Del mismo modo, también censuró "normalizar que nos cobren por el ketchup y la mostaza en un restaurante de comida rápida y que sea impensable cobrar por un compango aparte".

Delgado hizo hincapié en que "cada vez es más complicado encontrar todos los elementos de un pote, pues antes se echaban menos ingredientes de los que se echa ahora. Todo va evolucionando y la gente pide más". En eso estuvo de acuerdo Azabal, quien explicó las complicaciones que encuentra para comprar materias primas: "Antes era más fácil porque había mucha más gente que se dedicaba a la matanza y profesiones similares".

También pusieron el foco en los consumidores jóvenes. "No dudan en pagar 30 euros en una hamburguesa gourmet pero les cuesta dar 20 por una fabada", señaló Azabal, quien también vaticinó que "ya llegará el día en el que prefieran sentarse en la mesa a disfrutar de un buen pote".

El momento en el que Ángeles Azábal recogió su premio / Mara Villamuza / LNE

Gastronomía que une

Durante el coloquio también se reflexionó sobre el papel de la gastornomía en la sociedad. "Las legumbres, los callos y la tortilla española unen en todo el país", coincidieron los chefs, que también resaltaron que la genialidad de un buen plato tradicional es "encontrar uno que pueda ser global", tal y como subrayó Hormaechea. Y de lo global a lo local, el plato asturiano por antonomasia, la fabada, y su ingrediente principal. ¿Cuál? "La morcilla", coincidieron. "Si tienes una buena, te hace una gran fabada. Si es mala, te la mata", destacó Delgado, gran experta en esta elaboración.

El acto estuvo moderado por el director de Gustatio, David Fernández-Peña, y en el mismo también participó, a modo de conclusión, la concejala de Comercio y Turismo, a la sazón presidenta de la Mancomunidad, Raquel Ruiz, que agradeció la labor de los hosteleros galardonados: "No solamente trabajáis para vosotros, sino que lo hacéis con la presión de mantener un nivel muy alto para muchas personas, motivar a vuestra gente y cuidar la experiencia del cliente y cada pequeño detalle". Además, Ruiz ensalzó que "más allá de la tradición, este acto se trata de un homenaje que no es solo una mirada al pasado, sino una hacia el futuro con todos los hosteleros jóvenes que están en nuestro territorio con muchas ganas de aprender y que, además, apuestan para quedarse, aprender de los de antes y con las ganas de reinterpretar estas tradiciones".