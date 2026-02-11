Avilés estira la cuerda solidaria de la Santa Cruz: "El latido que nos une", ahora con la cardiopatía congénita

La Hermandad de la Santa Cruz es luz para las personas que más lo necesitan: en el último año, la entidad ha entregado más de 16.000 euros a diferentes causas sociales, de acuerdo al balance presentado en la Asamblea de Socios. “Esto es gracias a todos los que forman parte de la Hermandad y a todos los que nos apoyan”, manifiestan desde este colectivo que preside Iván Álvarez Heres. Galbán, Entainar, Afesa, Cáritas de San Nicolás, Menudos Corazones… Son algunas de las entidades que han recibido el apoyo de la Santa Cruz.

Este año continuará la actividad -para los socios se mantiene la cuota, de 10 euros, de los que 7 se destinan a la obra social-. En el primer trimestre la entidad ya ha colaborado con la iglesia de San Antonio de Padua, ha llevado a la práctica la actividad de “Canastas Solidarias” favor de Galbán y un torneo de pádel a favor del Ángel de Javi.

Programa de marzo

El próximo acto será a favor de la Fundación Menudos Corazones y Apaci, entidades que trabajan con personas aquejas de cardoipatía congénita. Con este fin se celebrará el 1 de marzo un partido de fútbol solidario entre el Hispano y el Luarca en el campo de Ferrota, en Piedras Blancas, a partir de las 17.00 horas. El saque de honor correrá a cargo de integrantes de las entidades beneficiarias, con algunos socios de Avilés, que este miércoles han participado en la presentación de los actos. Habrá además una gala solidaria el 7 de marzo en el Santa Cecilia, en Galiana.

En verano

En mayo, por otra parte, tendrá lugar el aniversario de la Hermandad de la Santa Cruz, con nombramiento de socios de honor y “sorpresas”. Y el verano llegará con actos con motivo de la festividad de Santiago o la Exaltación de la Cruz, actos deportivos y sociales también a favor del Síndrome de Malan y la Asociación Galbán y la lucha contra el cáncer infantil.