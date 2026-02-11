El Avilés tendrá "ventaja" para asumir la reforma en el Suárez Puerta: los requisitos para la futura concesión del estadio

El último capítulo (hasta el momento) de la crisis entre el Ayuntamiento y el Real Avilés tiene tres actos: el pago de una deuda de 12.700 euros por parte del club, la firma del convenio de patrocinio de la camiseta (pendiente de la rúbrica del presidente, Diego Baeza) y el regreso (ya anunciado por el presidente blanquiazul) del lema "Avilés ciudad milenaria" al pecho de la zamarra realavilesina.

El primero de estos actos se produjo el viernes. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, el Real Avilés abonó esos 12.700 euros que tenía pendientes de pago al Ayuntamiento de gastos derivados del canon de la concesión del estadio Román Suárez Puerta en 2023.

Este abono dio paso al segundo acto: el de la firma del patrocinio. El Ayuntamiento ya ha remitido al club el acuerdo por el que de las arcas municipales se pagarán 150.000 euros (IVA incluido) por la publicidad institucional de la camiseta. Fuentes consultadas por este periódico señalan que una vez el convenio sea devuelto rubricado al Consistorio, hecho que se concretó este mismo martes, será posteriormente certificado por la secretaría municipal. A continuación, el Real Avilés deberá emitir una factura por importe de esos 150.000 euros (IVA ya incluido) que, posteriormente, el Ayuntamiento abonará como a cualquier otro proveedor. Según ha podido saber este diario, lo habitual es que los pagos se efectúen los días 5 y 20 de cada mes; si bien, en esta situación se hará lo posible por ejecutar el pago lo antes posible.

Y esto es lo que parece llevar al tercer acto. Tal y como aseguró este martes Baeza en la "Cadena Ser", su intención es que los jugadores vuelvan a saltar al campo con la publicidad institucional de Avilés el domingo (12.00 horas), en el campo municipal de Barreiro, donde los blanquiazules se enfrentarán al filial del Celta de Vigo. Pese a ello, el máximo dirigente blanquiazul no ha dado por cerrada totalmente la crisis entre el club y el Consistorio.

La concesión

El Real Avilés tendrá "ventaja" para asumir la reforma en el Suárez Puerta. Tal y como figura en el protocolo de fomento del deporte y modernización del estadio municipal en el que trabajan Ayuntamiento y club, uno de los objetivos de la entidad propiedad de Diego Baeza será "presentar un estudio de viabilidad del proyecto (de remodelación) que determinará la factibilidad técnica, económica y jurídica de utilizar privativamente un bien de dominio público (el estadio) garantizando su interés general y sostenibilidad financiera, aportando los estudios o anteproyectos que, en su caso, resulten necesarios".

Según la estimación de Baeza, la remodelación del estadio requerirá una inversión de unos 18 millones de euros. Si bien, el Ayuntamiento no puede adjudicar a dedo una inversión de esta envergadura, por lo que deberá ser sometido a un proceso de licitación pública . Y es aquí donde el Real Avilés partirá con cierta ventaja, pues la ley de contratos del sector público establece una puntuación extra del 5% en los criterios de adjudicación a los promotores de una iniciativa privada, que es lo que, a priori, va a hacer el Real Avilés para reformar el Suárez Puerta.

Embargos pasados

Respecto a los embargos que constaban en el Juzgado de la anterior presidencia del club por importe de 68.000 euros, ayer mismo se recibió la comunicación formal de que están prescritos y que corresponden a la etapa de la anterior presidencia y, por tanto, se hizo una derivación de responsabilidad a los actuales gestores que, finalmente, no tendrán que asumir.

En 2020, Diego Baeza formalizó la compra del club blanquiazul. Sin embargo, ese proceso no fue sencillo, ya que implicó negociaciones con el anterior propietario y la superación de diversas dificultades económicas y administrativas hasta llegar al momento presente. Fue en febrero de 2022 cuando el empresario gijonés Diego Baeza, a través de su empresa Dibago Consulting, se hizo con la totalidad de las acciones del Real Avilés Industrial, SAD.

Tras el ascenso, Baeza defendía el esfuerzo hecho para poder llegar sin apenas apoyos a una categoría muy exigente en cuanto a esfuerzo económico. Entonces decía: "Me gustaría que nos apoyasen para mantener esta categoría y, sobre todo, establecernos para, en un futuro, pegar el salto a club profesional. Nosotros no hacemos ese tipo de patrocinios de ‘me ayudas económicamente y desaparezco hasta el año que viene’, sino que somos muy proactivos en que se conozcan todos los empresarios que nos apoyan y que vean que cada euro que aportan tiene un retorno grande".

Con el patrocinio del Ayuntamiento ya confirmado y ratificado por todas las administraciones que el club no está inmerso en ninguna limitación, incapacidad, prohibición o incompatibilidad para contratar con la Administración, el Avilés recibirá, a través del contrato privado suscrito con el gobierno municipal, una cantidad total de 150.000 euros, que se distribuyen en 123.966,44 euros más 26.033,06 en concepto de IVA.

El empresario quiere ahora superar las tensas jornadas pasadas y "pasar página" desde que el sábado dieran la campanada retirando de las camisetas del primer equipo el eslogan "Avilés, Ciudad Milenaria", que cambiaron por el de un nuevo patrocinador, Argha Group, una empresa del sector de la construcción.