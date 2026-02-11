Intervención de los Bomberos en el casco histórico de Avilés: Caen cascotes de un alero en la calle La Ferrería

Una dotación de Bomberos ha intervenido esta mañana en la calle La Ferrería. Una caída de cascotes en el número 18 de la céntrica calle del casco histórico desplazó a una patrulla de la Policía Local que valló la zona de manera momentánea mientras los bomberos inspeccionaban el alero. El motivo del desprendimiento de media decena de cascotes se debió, según los profesionales, a que una tabla del alero se había soltado, lo que provocó que el forjado situado bajo esa madera cayera al suelo. No hubo que lamentar ningún tipo de daños.