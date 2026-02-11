Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Imputados mina CerredoPlusvalía Gijón y OviedoÁrbitro que forzó a una prostitutaCentro de reciclaje de Cogersa
instagramlinkedin

Intervención de los Bomberos en el casco histórico de Avilés: Caen cascotes de un alero en la calle La Ferrería

Una dotación de Bomberos intervino para inspeccionar el estado del tejado

Bomberos inspeccionan un alero de la calle de La Ferrería, desde el que cayeron varios cascotes.

Bomberos inspeccionan un alero de la calle de La Ferrería, desde el que cayeron varios cascotes. / Mara Villamuza

I. G.

La Ferrería

Una dotación de Bomberos ha intervenido esta mañana en la calle La Ferrería. Una caída de cascotes en el número 18 de la céntrica calle del casco histórico desplazó a una patrulla de la Policía Local que valló la zona de manera momentánea mientras los bomberos inspeccionaban el alero. El motivo del desprendimiento de media decena de cascotes se debió, según los profesionales, a que una tabla del alero se había soltado, lo que provocó que el forjado situado bajo esa madera cayera al suelo. No hubo que lamentar ningún tipo de daños.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos buscan a una joven desaparecida en San Juan de la Arena tras ser vista por última vez en el espigón y escucharla gritar
  2. El Ayuntamiento ordena el 'cese inmediato de la actividad' de un local de copas de Sabugo 'por superar los niveles de ruido permitidos
  3. Desactivado el dispositivo de búsqueda en San Juan de la Arena: una joven con auriculares que dio unos gritos para desahogarse (y que estaba en su casa desde ayer tarde), origen del amplio despliegue de emergencias
  4. Una reyerta en el muelle viejo de Luanco en plena madrugada, durante la celebración del Socorro, se salda con cuatro heridos
  5. Fallece un hombre en plena calle que se desplomó frente al centro de salud de Piedras Blancas
  6. La Magdalena se prepara para el primer gran concierto del año en Avilés: Amaral y su 'Dolce vita
  7. El avilesino José Antonio Vázquez Blanco, nombrado ejecutivo del año 2025
  8. Amaral revive un idilio en Avilés en su concierto ante más de 6.000 personas

El Jueves de Comadres enciende el Antroxu de Avilés con las mujeres como protagonistas y actividades para inaugurar las fiestas

El Jueves de Comadres enciende el Antroxu de Avilés con las mujeres como protagonistas y actividades para inaugurar las fiestas

Intervención de los Bomberos en el casco histórico de Avilés: Caen cascotes de un alero en la calle La Ferrería

Intervención de los Bomberos en el casco histórico de Avilés: Caen cascotes de un alero en la calle La Ferrería

La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

La denuncia de una familia de Avilés: su hijo se cae en el colegio, pierde un diente, se gastan 9.550 euros en el dentista y ninguna administración se hace cargo

Toda la programación del Antroxu de Corvera, que tendrá la fantasía como hilo conductor

Toda la programación del Antroxu de Corvera, que tendrá la fantasía como hilo conductor

¿Qué es lo principal?

La pitanza del Parche inaugura la folixa de Antroxu "de las mil y una noches" en Avilés

La pitanza del Parche inaugura la folixa de Antroxu "de las mil y una noches" en Avilés

El gobierno de Castrillón acelera la licitación para la obra en la mina de Arnao

El gobierno de Castrillón acelera la licitación para la obra en la mina de Arnao

Isabel Suárez, directora del colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"

Isabel Suárez, directora del colegio Palacio Valdés: "Habría que inventar una canción del Antroxu de Avilés"
Tracking Pixel Contents